تصدع في واجهة كنيسة قنوات في السويداء

بعد ظهور تصدعات جديدة بواجهة الكنيسة الداخلية لموقع مجمع الكنائس في مدينة قنوات الأثرية، تم التوجيه من المديرية العامة للآثار ومحافظ السويداء بتشكيل لجنة مركزية برئاسة دائرة الآثار ونقابة المهندسين والخدمات الفنية من مهندسين مختصين للوقوف على واقع المواقع الأثرية و مدى تأثرها بالهزة الارتدادية التي تعرضت لها محافظة السويداء والعوامل الجوية التي لحقت من ثلوج وجليد بفترة حدوث الزلزال.

وأشار رئيس دائرة الآثار في السويداء، وليد أبو رايد أن اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القادمة بجولة على كافة المواقع الأثرية في المحافظة، ووضع التقييم النهائي والحقيقي لها سواء أكانت متأثرة من الهزة الأرضية أو من العوامل الجوية ووضع المقترحات اللازمة لتدعيمها أو تنفيذ تدعيم طاريء أو تنفيذ مشروع ترميمي طويل الأمد بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار.

وأوضح أبو رايد أن التصدع بواجهة الكنيسة قديم، وكانت مديرية الآثار قد قامت بوضع دراسة وخطة طارئة لتنفيذ أعمال الترميم بوقتها، ولكن مع وجود التصدع الجديد مع الوزن الهائل للواجهة أدى إلى حدوث شق وميلان جديد، حيث تم تحذير أهالي بلدة قنوات من الاقتراب أو دخول الموقع.



الوطن أون لاين