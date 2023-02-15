توقيف أشخاص جمعوا 1000 “هوية” موهمين أصحابها بمساعدات جراء الزلزال

كشفت مصادر مطلعة عن توقيف 5 أشخاص من حي الأربعين بمدينة حماة الذي انهار فيه بناء خلّف 43 حالة وفاة، بتهمة جمع بطاقات شخصية وعائلية أوهموا أصحابها أن جمعها بغرض توزيع مساعدات للمتضررين بالزلزال.

وبيّن مصدر مطلع أن الأشخاص الذين تم توقيفهم قاموا بجمع نحو 1000 بطاقة شخصية وعائلية عائدة لأهالي الحي المذكور بغرض توزيع معونات عليهم خلال وقتٍ قريب.

وأكد المصدرأنه بعد وصول شكوى عن هؤلاء الأشخاص قامت دورية بإلقاء القبض عليهم مع البطاقات الشخصية التي جمعوها وتمت إحالتهم إلى فرع الأمن الجنائي في حماة للتحقيق معهم.

ولفت المصدر إلى أنه يجري حالياً توزيع البطاقات الشخصية على أصحابها في قسم الشرطة المختص.

يشار إلى أنه وبحسب مصادر خاصة، تم إطلاق سراح 4 من الموقوفين المتهمين بجمع البطاقات الشخصية بهدف توزيع معونات لعدم ثبوت التهمة عليهم، فيما بقي الخامس منهم موقوفاً حتى اللحظة.



أثر برس