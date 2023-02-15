روس كوسموس تنشر صورا للصدع التكتوني الذي أحدثه زلزال تركيا

نشرت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” صورا من الفضاء، تظهر الصدع التكتوني، الذي أحدثه زلزال تركيا وشمال سوريا، الاثنين الماضي.



كما نشرت صورا تظهر انغمار مطار محافظة هاتاي التركية بالمياه، عقب سلسلة الزلازل التي ضربتها.



وتواصل وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” رصد آثار الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، من الفضاء، باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، بناء على طلب من وزارة الطوارئ الروسية.



وضرب زلزال بقوة 7.8 على مقياس رختر، محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني، والمنشآت.