الصحة العالمية: زلزال تركيا وسورية أكبر كارثة طبيعية خلال قرن

بينما أعلن وزير الصحة حسن الغباش أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له سورية بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة في مناطق سيطرة الدولة، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن»، وذلك مع وصول عدد ضحاياه إلى أكثر من 43 ألفاً في تركيا وسورية وفي حصيلة غير نهائية.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أمس وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوب تركيا إلى 35 ألفاً و418 إضافة إلى 196 ألف متضرر من الزلزال، مع الإشارة إلى أن عدداً ليس بالصغير منهم هم من اللاجئين السوريين باعتبار أن الزلزال ضرب المنطقة التي ترتفع فيها نسبة إقامتهم فيها.

وآخر إحصائية رسمية لعدد الضحايا في مناطق سيطرة الدولة السورية كانت صدرت الأحد الماضي، وأمس أعلن الغباش اعتمادها كحصيلة نهائية، على حين ذكرت مصادر إغاثية أول من أمس أن عدد الضحايا في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية وفصائل أنقرة وصل إلى 6198.

بموازاة ذلك، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي كان مركزه مناطق في جنوب تركيا هو «أكبر كارثة طبيعية خلال قرن» تضرب بلداً واقعاً ضمن منطقتها الأوروبية.

ونقلت وكالة «أ ف ب» عن مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيّم حجمها»، مضيفاً: «التكلفة الحقيقية لم تُحدّد بعد وسيستغرق التعافي منها والشفاء منها وقتاً وجهداً هائلين».

وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص «يحتاجون إلى مساعدة إنسانية» في تركيا وسورية.