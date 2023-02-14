حلب: تكريم رجل إطفاء وشرطي لأمانتهما خلال عمليات الإنقاذ

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، كرم محافظ حلب حسين دياب كلاًّ من رجل الإطفاء وليد حوري والشرطي أسامة الدالي من مرتبات قسم الشعار لتفانيهما بالعمل وأمانتهما، حيث أعادا مبلغاً مالياً كبيراً ومصاغاً ذهبياً خلال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وأثنى المحافظ على الجهود التي يبذلها العاملون في مجال الإنقاذ وما يتحلون به من شجاعة وأمانة، مبيناً حرص الرئيس الأسد على متابعة التفاصيل وتقديره للجهود المميزة التي تعكس القيم النبيلة للشعب السوري.



وأعرب الإطفائي حوري والشرطي الدالي عن شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس والتي تشكل لهما دافعاً إلى المزيد من الجهد مؤكدين أن عملهما يأتي في سياق واجبهما تجاه أهلهما وأنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال سارعنا إلى أداء واجبنا في الحي الأقرب وهو حي الشعار.

وتم إنقاذ 4 أشخاص أحياء وانتشال جثامين 35 شخصاً من تحت الأنقاض وخلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على مبلغ مالي حوالي 70 مليون ليرة سورية و34 غراماً من المصاغ الذهبي وتم تسليمها إلى قسم شرطة الشعار أصولاً.