غرق رافعة عائمة في طرطوس

لم تتمكن الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس حتى الآن من إنقاذ أو انتشال الرافعة العائمة /الفرات/ التي غرقت في حوض المرفأ منذ عدة أيام رغم المحاولات الحثيثة التي تقوم بها.. وأفادت مصادر فنية مطلعة ضمن المرفأ بأن عمر الرافعة يصل إلى نحو 50 عاماً وكانت قيد التشغيل وهي الرافعة العائمة إلى جانب الرافعة العائمة (الجوهرة) وترفع 75 طناً من عمق البحر في حال غرق أي زورق أو غيره كما تبحر داخل وخارج الحوض ذاتياً وتقوم بمهام عديدة منها النقل من باخرة لباخرة و.. الخ وكانت تعاني من اهتراء في أسفلها يشكّل خطراً عليها ما كان يستدعي صيانتها وترميمها دون تأخير.. إلا أن ذلك لم يحصل كما يجب سواء قبل إبرام عقد التشغيل أم بعده.. ما أدى إلى غرقها بعد دخول المياه إليها من الأسفل.. وأكدت هذه المصادر أن ثمن رافعة كهذه حالياً يزيد على عشرة ملايين يورو.

رئيس نقابة عمال المرفأ فؤاد حربا أوضح أنهم ينتظرون عودة مدير الشركة الروسية من موسكو لمناقشة الوضع وتقييم ما جرى مشيراً إلى أن المحاولات مستمرة لتعويمها مؤكداً أن ثمن رافعة عائمة حالياً تماثلها كبير جداً ويزيد على اثني عشر مليون يورو.



عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في مجلس محافظة طرطوس المهندس آصف حسن قال لـ«الوطن» بخصوص هذا الحادث إن الرافعة بعهدة الشركة الروسية منذ عام 2019 مثلها مثل باقي الآليات في المرفأ وعمرها الزمني يتجاوز الـ50 عاماً وهي ضمن المياه وبالتالي الحالة الفنية لها سيئة وبسبب العواصف حصل تسرب مياه إلى داخلها ونزلت في مياه الحوض ومنذ ذلك التاريخ تحاول الشركة الروسية إعادة تعويمها وبعد إعادة تعويمها -إن تمكنت- ستقوم بتقييم الوضع لترى إذا كان يمكن استخدامها بعد الآن أو إخراجها خارج الخدمة



الوطن