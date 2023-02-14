استاذ في علم المناخ : تراجع جميع الهزات بمختلف شداتها

قال استاذ علم المناخ في جامعة تشرين د. رياض قره فلاح أنه يمكن اعتبار الأحد 12 شباط وتبعا لتحديثات إحصاءات الهزات بداية التراجع الحقيقي لجميع الهزات بكل درجاتها.

حيث تراجعت الهزات الأكبر من 4 درجات عن يوم 11 شباط من 13 إلى 17 هزة، بنسبة تراجع أعلى من 34% .

كما تراجعت الهزات الأعلى من 3 درجات من 82 إلى 69 بنسبة 19% والأهم هو بداية تراجع الهزات الصغير ة الأقل من 3 درجات بنسبة الربع تقريبا 24% أي من 148 حتى 97 هزة، وتراجع مجموع الهزات إلى 179 هزة بعد أن سجلت يوم أمس 247 هزة وبنسبة تراجع عام بلغ 28%.

تبدو الأمور حتى اللحظة جيدة إنشاءالله وبدأنا بالعد التنازلي الحقيقي لتراجع الهزات الإرتدادية