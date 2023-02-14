الاتصالات تطمئن المواطنين أنها لم تلغِ جمركة الموبايلات

بكل ثقة وحزم، ردت وزارة الاتصالات والتقانة بسرعة كبيرة، على كل الشائعات التي سرت مؤخراً حول إلغاء جمركة الموبايلات لهذه الفترة. ليتثنى للناس شراء موبايلات جديدة بسعر أقل، خصوصاً الذين خسروا هواتفهم الجوالة في ركام منازلهم نتيجة الزلزال.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم أمس الإثنين، والذي يصادف مرور أسبوع كامل على نكبة الزلزال، إن عدداً من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. تتداول أخباراً حول التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية. وأضافت أن كل ما ينشر بهذا الخصوص منفي.

ولم تنسَ الوزارة أن تجدد دعوتها للمشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال موقعها الرسمي، أو الصفحات الرسمية لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا بعد مطالبات واسعة بإلغاء جمركة الموبايلات لفترة معينة، خصوصاً أن عدد كبير من الناجين خرجوا بسرعة دون أن يمتلكوا. الوقت الكافي لأخذ هواتفهم الجوالة التي دفنت مع جيرانهم تحت ركام المنازل نتيجة الزلزال.

سناك سوري