السورية للاتصالات تقدم 100 دقيقة مجانية

أعلنت السورية للاتصالات، تقديم 100 دقيقة مكالمات قطرية مجانية للمنازل، إضافة إلى 20 غيغا مجانية لكل مستخدمي إنترنت تراسل.



وأضافت في بيان لها، أن “هديتها” هذه تأتي كاستجابة أولية طارئة لتداعيات الزلزال، الذي شهدته البلاد قبل أسبوع من اليوم. لافتة أن الأمر يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن هدية السورية للاتصالات، تأتي بالتزامن مع نفي وزارة الاتصالات والتقانة إلغاء رسوم جمركة الموبايل خلال الوقت الحالي. لمساعدة الناس على شراء هواتف جديدة كون أغلبهم فقدها تحت ركام المنازل.