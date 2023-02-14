دمشق توافق على فتح معبرين مع تركيا لمساعدة المتضررين في إدلب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين عن فتح معبرين بين سوريا وتركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال في إدلب وريف حلب.



وقال غوتيريش في بيان «أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبري باب السلام والراعي. وذلك لمدة 3 أشهر لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من تركيا إلى شمال غرب سوريا».

المعبرين سينضمان إلى معبر باب السلامة الوحيد الذي كان من المسموح عبور المساعدات الأممية عبره إلى سوريا وفق قرار مجلس الأمن سابقاً. وهذا المعبر بقي مغلقاً من الجانب التركي بوجه المساعدات قرابة 5 أيام بعد الزلزال وسمح فقط بدخول جثامين الضحايا إلى سوريا.

هذا وبدأت المساعدات تتوافد إلى شمال غرب سوريا الواقع خارج سيطرة حكومة دمشق. من مختلف دول العالم ودخلت قبل أيام أول قافلة مساعدات سعودية إلى جنديرس. إلا أن احتياجات المتضررين من السكان ماتزال كبيرة جداً مقارنة مع ماهو متوفر.