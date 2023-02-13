67 طائرة استقبلتها المطارات السورية حتى اليوم.. الطيران المدني : الطائرة السعودية تحتاج وقت لتصل

كشف مدير عام الطيران المدني المهندس باسم منصورأن المطارات السورية استقبلت 67 طائرة عربية ودولية تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد حتى لحظة إعداد التقرير في يوم الأحد 12 شباط، مع الإشارة إلى أن الرقم يتغير حسب هبوطات الطائرات.

وحول ما أثير عن طيران سعودي قادم إلى سوريا، فقد أشار منصور إلى أن الهلال الأحمر السعودي تقدم بطلب عبر الهلال الأحمر السوري للمؤسسة لإرسال مساعدات ومواد إغاثية جواً، وقد تم منح الموافقة، مؤكداً ان المؤسسة تمنح الموافقة لأي بلد يرغب بنقل المساعدات جواً عبر المطارات الدولية السورية.

وأما عن موعد وصول الطائرة، فقد توقع منصور أن تصل الطائرة قريباً معيداً التأكيد أن الطيران المدني منح الموافقات لجميع الراغبين بنقل المواد الإغاثية إلى سوريا جواً، مبيناً أن الطائرة السعودية بالتأكيد تحتاج وقت ريثما يتم جمع المواد الإغاثية وشحنها فيها لتصل إلى سوريا.

وحول الفرق الإغاثية التي استقبلتها المطارات السورية فقد فندها منصور كما يلي: الجزائر، أرمينيا، روسيا، فنزويلا، الإمارات، تونس، ليبيا، مع الإشارة إلى أن طائرة منظمة الصحة العالمية حملت معدات طبية وسيارات إسعاف وأدوية، مع العلم أن معظم فرق الإنقاذ كانت تحمل معها معدات لإزالة الأنقاض وسيارات إسعاف وأدوية.

يذكر أن وزارة الصحة السورية في آخر تحديث لها رفعت عداد الوفيات الناجمة عن الزلال إلى 1414 وفية، و2349 إصابة.

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