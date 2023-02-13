غارات إسرائيلية على مواقع لكتائب القسام غرب غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مواقع لـ"كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" غرب قطاع غزة، وقصفت المدفعية عددا من نقاط الرصد شمالي وجنوبي القطاع.

وهزت عدة انفجارات القطاع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف موقعا تحت الأرض تستخدمه حركة "حماس" الفلسطينية لتصنيع الصواريخ.

وتم استهداف موقع البحرية جنوب غرب غزة التابع لكتائب القسام بأكثر من 10 صواريخ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "ردا على قيام مخربين في غزة باطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية السبت الماضي، طائرات حربية تغير الليلة على موقع تحت أرضي لانتاج مواد خام صاروخية يتبع لحماس في وسط قطاع غزة".

وأضاف: "تشكل هذه الغارة ضربة لقدرات حماس ومحاولاتها في التسلح وبناء قوتها"، مؤكدا على أن "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف إسرائيل".

من جهتها، ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، ردا على العدوان الإسرائيلي في القطاع والضفة.

وتأتي الضربات الجوية في أعقاب ما وصفته إسرائيل بإسقاطها لصاروخ أطلق عبر الحدود من غزة في مطلع الأسبوع.

المصدر: RT



