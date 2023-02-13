الزلزال السوري في يومه الثامن

*تلقى الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعرب فيه عن وقوف بلاده وتضامن شعبها مع سورية إثر تعرضها للزلزال المدمر.

وتقدم الرئيس الغزواني بأحر تعازيه للرئيس الأسد والشعب السوري، سائلاً الله الرحمة للضحايا وللمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه شكر الرئيس الأسد الرئيس الموريتاني على تعازيه ومواقف بلاده الداعمة للشعب السوري.

*خلال استقباله اليوم للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والوفد المرافق له، أكد الرئيس بشار الأسد على أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سورية في هذه الظروف وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال، وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سورية.

واعتبر الرئيس الأسد أن سورية تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنياً على رؤية شاملة تقيّم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضاً على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها أيضاً.

من جهته أشار السيد غيبريسوس إلى أن زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام القادمة.

وأكد أعضاء الوفد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سورية لمواجهة تبعات الحرب والزلزال والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة.

*تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، جدد فيه دعم بلاده لسورية في مصابها واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية للمتضررين جراء كارثة الزلزال.

بدوره عبر الوزير المقداد عن شكره وتقديره للأردن قيادةً وشعباً لوقوفها إلى جانب سورية في محنتها، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً تطلع سورية إلى الاستمرار بالتعاون مع الأشقاء في الأردن بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

*أعلن المجلس المحلي في مدينة دوما بريف دمشق إزالة ثلاثة أبنية متصدعة وغير قابلة للتدعيم، حفاظاً على حياة الأهالي، اثنان منها كانا مأهولين بالسكان.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور هشام المما أنه في إطار عمل لجنة السلامة العامة في محافظة ريف دمشق لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط، شكل المجلس لجنة متخصصة للكشف على هذه الأبنية في المدينة، بسبب الأعمال الإرهابية أو الزلزال الذي أصاب سورية مؤخراً، وبناء على ذلك تبين بعد المعاينة أن عشرة منها غير صالحة إنشائياً، ويجب إزالتها.

وأعلن المما أنه تم البدء بإزالة الأبنية الثلاثة على الفور بعد إجلاء السكان، لكونها باتت تشكل خطراً على الجوار والمارة، موضحاً أن اللجنة ستتابع عمليات الكشف على الأبنية حتى يتم هدم جميع المباني غير الصالحة إنشائياً، أو تدعيم ما يصلح منها كي لا تشكل خطراً على قاطنيها.

- وصول قافلة مساعدات مقدمة من أهالي السويداء لأبناء المناطق المنكوبة في حماة

- وصول 3 طائرات جزائرية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال