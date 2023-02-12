عودة الدوام في مدارس المحافظات باستثناء المناطق المنكوبة
بعد توقف الدوام المدرسي في جميع المحافظات خلال الأسبوع الفائت جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له سورية الاثنين الماضي، عاد الدوام اليوم لجميع رياض الأطفال والمدارس المهنية والعامة والشرعية في جميع المحافظات باستثناء المناطق المنكوبة المتضررة في محافظات (حلب واللاذقية وحماة وإدلب)، حيث يترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها وفق الوضع الراهن.
مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم أوضح في تصريح لـ سانا أن الطلاب والتلاميذ عادوا اليوم للدوام في المدارس بعد التوقف المؤقت الذي حدث جراء تداعيات الزلزال، وذلك بعد التأكد من سلامة الأبنية المدرسية، مبيناً أنه في المناطق المنكوبة مازال الدوام متوقفاً، وسيعود فيها تدريجياً بعد تقييم الوضع بكل منطقة وحسب المستجدات، حيث سيقوم مديرو التربية مع مديري المدارس ولجان الجاهزية بدراسة واقع مدارسهم، موضحاً أنه سيتم تعويض الفاقد التعليمي لطلاب تلك المناطق في وقت لاحق.
ولفت هزيم إلى إمكانية تعويض الفاقد التعليمي للطلاب المتضررين في المحافظات المنكوبة والتي قد يصعب عودتهم إلى مدارسهم فيها عبر الوسائل الممكنة المتاحة للوزارة مثل: (الدورات التعليمية المجانية التي تقيمها وزارة التربية والمنظمات الشعبية – دورات تقوية لطلاب الشهادات – دورات مكثفة للمراحل الانتقالية – المنصات التربوية – القناة الفضائية التربوية) وذلك لاستدراك ما فاتهم من دروس، مؤكداً أن الوزارة ستحشد جميع إمكانياتها بهدف تعويض هذا الفاقد.
وأشار هزيم إلى أن هناك مدارس متضررة بشكل جزئي سيتم العمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعودتها للخدمة بأقرب وقت
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