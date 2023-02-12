قصة الطفلة شغف التي شغلت الناشطين على مواقع التواصل

من قصص الناجين من الزلزال الذي ضرب سورية فجرة الاثنين الماضي انتشر قصة لطفلة رضيعة اسمها شغف و قيل أنها الناجية الوحيدة من عائلتها جراء الزلزال ، والد الطفلة شغف سامر هدبا تحدث لـاذاعة شام اف ام المحلية و قال :

– شغف ونحن بصحة جيدة في مركز الإيواء في اللاذقية، ولا صحة لما نُشر بأنها فقدت والديها

– أحد الصحفيين المتواجدين في مركز الإيواء التقط صورة لشغف لشدة جمالها، ومن ثم روج على أنها فقدت عائلتها

– خرجنا من المنزل نتيجة تضرره بالزالزال وحدوث تشققات فيه

– بدايةً شعرنا بالهزة الأولى ولم نعتقد أن زلزالاً سيحصل، ومع الهزة الثانية هرعنا إلى الشارع مباشرةً