12-02-2023
قصة الطفلة شغف التي شغلت الناشطين على مواقع التواصل
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من قصص الناجين من الزلزال الذي ضرب سورية فجرة الاثنين الماضي انتشر قصة لطفلة رضيعة اسمها شغف و قيل أنها الناجية الوحيدة من عائلتها جراء الزلزال ، والد الطفلة شغف سامر هدبا تحدث لـاذاعة شام اف ام المحلية و قال :
– شغف ونحن بصحة جيدة في مركز الإيواء في اللاذقية، ولا صحة لما نُشر بأنها فقدت والديها
– أحد الصحفيين المتواجدين في مركز الإيواء التقط صورة لشغف لشدة جمالها، ومن ثم روج على أنها فقدت عائلتها
– خرجنا من المنزل نتيجة تضرره بالزالزال وحدوث تشققات فيه
– بدايةً شعرنا بالهزة الأولى ولم نعتقد أن زلزالاً سيحصل، ومع الهزة الثانية هرعنا إلى الشارع مباشرةً
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