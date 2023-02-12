القصة الكاملة لانهيار حي الأربعين دون غيره في حماة

على خلفية انهيار البناء في حي الأربعين بمدينة حماة وتسجيل 43 حالة وفاة و75إصابة، كثرت التساؤلات عن سبب انهياره دون غيره من الأبنية.

وهنا أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني أن الانهيار كان بفعل الزلزال الذي اجتاح هذا البناء كسببٍ كبير، منوهاً إلى أن البناء مرخص ومبني ضمن الشروط الفنية والهندسية الصحيحة ولا مخالفات فيه، كما أن البناء المنهار المذكور قديمٌ يعود بناؤه إلى 44 عاماً ماضية (منذ عام1981)، ويتألف من 24 مسكناً انهار منها 12 وبقي الـ12 الأخرى آيلة للسقوط وقد أخلي ساكنوها فوراً.



وتوجّه رئيس مجلس مدينة حماة إلى من تضررت منازلهم وتحتاج ترميماً بالقول: “لم تصدر حتى الآن تعليماتٌ فيما يخص نفقات الترميم أو التعويض بمساكن بديلة للمتضررين الفاقدين لمنازلهم إثر الزلزال”.

يذكر أنه تم تشكيل 4 لجان كشف على الأبنية المتضررة بالتعاون مع نقابة المهندسين وتقدم حتى الآن 250 طلباً من أهالي مدينة حماة للكشف على منازلهم إثر تصدعات أحدثها الزلزال، فيما تأثرت بعض المباني الحكومية بنسبٍ متفاوتة.

أثر برس