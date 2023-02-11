رحيل الكاتب والأديب السوري ناظم مهنا

رحل الكاتب ناظم مهنا، يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 62 عاماً، وهو قاص وروائي وشاعر وعضو اتحاد الكتاب العرب.

ولد الأديب "ناظم مهنا" في جبلة عام 1960، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة "المعرفة السورية" التابعة لوزارة الثقافة منذ عام 2016، وكتب في العديد من الصحف العربية.

وتخرج "مهنا" من جامعة دمشق - قسم اللغة العربية، ونُشرت أول قصة له في عام 1979 في مجلة "الثقافة" لصاحبها الشاعر "مدحت عكاش"، ثم بدأ النشر في الصحف اللبنانية منذ مطلع الثمانينات.

وإضافة للقصة القصيرة التي احتلت الحصة الأكبر في كتاباته، فقد كتب الأعمدة في عدة صحف منها الشرق الأوسط وتشرين، وفي العديد من الصحف المستقلة، كما عمل رئيساً لتحرير بعضها منذ أكثر من 30 عاماً، وتولى رئاسة القسم الثقافي في عدد آخر.

وصدر للراحل مؤخراً ديوان شعر عمل عليه لأكثر من 10 سنوات، والذي يعد انعطافاً هاما ً في مسيرة الشعر السوري المعاصر، بحسب الكثير من النقاد.

عاش الراحل حياةً متواضعة جدا ً، ودفع ثمن مواقفه تجاه بلده وفلسطين، وله ابنتين ميار (صحفية) ولمى (فنانة تشكيلية)، ووري الثرى في مسقط رأسه في مدينة جبلة.

