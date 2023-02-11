الأرصاد: الجو شديد البرودة ليلاً وتحذيرات من سرعة الرياح 

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

و تترافق بهطولات ثلجية فوق المرتفعات الداخلية التي تزيد عن 900/م كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي /3_7/ درجات مئوية.

وليلاً يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ويحذرمن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والجليد في أغلب المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 65 كم/سا فوق المناطق الساحلية الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم الأحد تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو/3_5/ درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية مع ساعات ظهر ومساء يوم الإثنين.

وليلاً يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ويحذرمن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والجليد في أغلب المناطق خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت المديرية من سرعة الهبات حيث تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، ومن الأجواء شديدة البرودة ليلاً وحدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية وتشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية، وتدنى مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الداخلية.