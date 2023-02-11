الزلزال السوري في يومه السادس

- مجلس الأمن يقرر عقد جلسة طارئة بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع الإنساني في سورية

- وصول طائرة ليبية ثانية إلى مطار اللاذقية الدولي محملة محملة ب 40 طن من المواد الاغاثية ( حليب اطفال و أدوية )-

- مدير الدفاع المدني في سورية اللواء صفوان بهلول : عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المتهدمة جراء الزلزال لا زالت مستمرة

- التقى سفير سورية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن خضور مع نيافة كاردينال النمسا كريستوف شونبورن أسقف الكنيسة الكاثوليكية في فيينا وسائر النمسا، وذلك بحضور مانويل بغدي مدير مكتب الكاردينال والسكرتير الثالث في السفارة فرح نصير، وذلك في إطار حشد كل الجهود الممكنة لمواجهة الآثار الكارثية للزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية.

- مجلس الوزراء: تكليف الوزارات المعنية إعداد قاعدة بيانات بالاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمواد الإغاثية ..يتبع

- اجتمع الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بأعضاء غرفة العمليات في مدينة حلب والتي تضم الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية والفعاليات التجارية والصناعية القائمة على إدارة ملف الإغاثة في مناطق حلب المتضررة من الزلزال.

وبيّن أعضاء الغرفة أنه تم القيام بجرد ميداني سريع ومباشر لوضع قوائم بالأهالي الذين يحتاجون إلى إغاثة وتقسيم المدينة إلى قطاعات من أجل تسهيل العمل، ونتج عن هذا الجرد وضع قاعدة واحدة للبيانات من أجل تحديد الفئة المستهدفة وتصنيف الأشخاص بين المتضررين بشكل كلي أو جزئي وبالتالي تحديد الاحتياجات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الهندسية لتقييم واقع الأبنية.

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- 10 سيارات إسعاف مقدمة من شركة في الأردن تدخل عبر مركز نصيب الحدودي في درعا.. يتبع

- وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال.

- تعلن محافظة دمشق للأخوة المواطنين عن تخصيص رقم "واتساب" (0987230847) للتواصل وإرسال العنوان بالتفصيل والمعلومات ورقم الموبايل أو الهاتف الارضي في حال وجود تشققات بالأبنية السكنية أو ملاحظة أي تصدعات جراء الزلزال لإرسال لجان الكشف الفني بالمحافظة على العنوان المرسل.