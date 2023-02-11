"النصـرة" ترفض إدخال المساعدات الحكومية السورية إلى إدلب

أظهر كتاب مرسل من مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنساني إلى محافظ حلب رفض "جبهة النصـرة" دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا حتى الآن.

وبحسب الكتاب، فإن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حلب أجّل القافلة المشار إليها إلى إشعار آخر بسبب "الظروف اللوجستية لدى الطرف الآخر".

وكانت القافلة كما يشير الكتاب ستتوجه إلى مدينة سرمدا في محافظة إدلب، مع الإشارة إلى أن قرار تسليم المساعدات تمّ توقيعه في 8 شباط 2023.

وأشار الكتاب إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظة حلب لتاريخ جديد للسماح بمرور قوافل المساعدات من دون تحديد أي مواعيد.

وفي سياق ذلك، قالت وسائل إعلام متابعة إن مندوبي المنظمة الأممية يعملون بشكل حثيث على إقناع قيادات "جبهة النصرة" بالعدول عن موقفهم الرافض لدخول المساعدات.

وكانت الحكومة السورية وافقت في وقت سابق من يوم الجمعة، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة.

الجدير بالذكر أن الطرف الآخر "النصرة" تسيطر على أغلب المعابر في الشمال السوري، حيث يتخذ متزعم التنظيم "الجولاني" من المعابر وسيلة لجمع الأموال وابتزاز المدنيين وحرمانهم من إدخال أي مواد إلا بموافقته.