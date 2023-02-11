طرد سوريين لإيواء أتراك بدلاً منهم في عدة مدن تركية

وثّق ناشطون سوريون في تركيا عبر مقاطع فيديو قيام الشرطة التركية بإخراج عائلات سوريّة متضررة من الزلزال من مراكز إيواء في مدينة مرسين، لوضع عائلات تركية مكانهم بحجة "الأولوية للأتراك".

وقال عبد الرزاق النبهان عبر فيسبوك: "الآن بعد منتصف الليل يتم إخراج العائلات السورية من السكن الجامعي في مدينة مرسين واستبدالهم بعائلات تركية بذريعة الأولية للاتراك طبعاً من ضمنهم أختي وزوجها وابنهم".

من جانبها، نشرت ديانا الفارس عبر تويتر مقطع فيديو يظهر عملية إخراج العائلات السورية من مهجع في مرسين، مضيفة أنه يجري نقل السوريين إلى مدينة الخيام.

وأكد متابعون في تعليقات عملية طرد العائلات السورية من مراكز الإيواء في تركيا، وقال أحدهم

إن الأمر تكرر في مدينة قيصري الواقعة جنوب البلاد خلال اليومين الماضيين.

في المقابل، تحدت متابع عن "هاشتاغ" منتشر على تويتر بين الأتراك، يدعو إلى طرد السوريين من مراكز الإيواء، على اعتبار أن "الأولوية الآن للأتراك وليس للسوريين".

وأشار آخرون إلى أن مدينة غازي عتتاب تشهد "تمييزاً وعنـ.ـصرية" في عملية إجلاء المتضررين من الزلزال، حيث يتم تسريع إجراءات نقل العائلات التركية بالطائرات، فيما يتم تجاهل وتأخير السوريين.

وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت نبرة العنـ.ـصرية تجاه السوريين في تركيا، وتعرض كثير منهم لمضايقات واعتـداءات من أتراك، ويبدو أن كارثة الزلزال لم تمنع من استكمال هذه الأفعال.