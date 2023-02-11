مدير الصحة العالمية في حلب اليوم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدور أدهانوم غيبرييسوس الجمعة أنه سيؤدي زيارة إلى سوريا، تشمل حلب ودمشق، في أعقاب الزلزال الذي ضرب الإثنين عدة مناطق سورية.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

من جانبها، قالت مصادر إعلامية سورية إن "غيبريسوس" سيصل اليوم السبت إلى حلب في مستهل زيارته، مضيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا مطلع الشهر المقبل.

تزامناً مع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه إلى سوريا وتركيا نهاية الأسبوع الحالي.

وسيزور غريفيث غازي عنتاب جنوبي تركيا وحلب شمال غربي سوريا، فيما سيلتقي خلال زيارته أيضاً المسوؤلين السوريين في العاصمة السورية دمشق.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في سوريا وتركيا، قد يصل إلى 23 مليوناً.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانغ أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة: "تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا بالزلزال يبلغ 23 مليوناً، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".