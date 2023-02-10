الزلزال في يومه الخامس

اللاذقية: تستمر فرق الإنقاذ بالبحث عن العالقين تحت الأنقاض في موقع بناء منهار بالشاليهات الجنوبية في حي الرمل الجنوبي.

- تم الانتهاء من أعمال الإنقاذ والبحث في كل المباني المهدمة ضمن نطاق مدينة اللاذقية وتستمر معها أعمال رفع الأنقاض.

- وصول قافلة مساعدات أردنية عبر معبر نصيب جابر الحدودي تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء..يتبع

وزارة النقل: استقبال 40 "طائرة مساعدات " من مختلف الحجوم والطرازات في مطاراتنا المدنية الثلاثة / دمشق - حلب - اللاذقية/ حتى الآن.

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- طواقمنا مستمرة في تقديم إجراءات تخديم الحركة الجوية للطائرات القادمة على مدار الساعة وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال المدمر.. يتبع

الجزائر: جمعية العلماء الجزائريين تطلق حملة تضامن مع سوريا وتشرع في جمع تبرعات للشعب السوري.. يتبع

حزب الله: أمام المأساة التي حصلت في سوريا مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية

- عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الاحتياجات الضرورية

- برغم الظروف الخاصة التي يعشيها الشعب اللبناني فإننا ندعو الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية

- ندعو الراغبين في تقديم الإعانات إلى التوجه إلى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في كل المناطق

- ندعو إلى إيداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقاً في خدمة الدولة السورية وأجهزتها..

- هزة ارضية منذ قليل ضربت الشمال السوري وتركية بقوة 4.2 شعر بها سكان حلب وإدلب..يتبع

*انتشال جثتي (مسن وشاب )من تحت أنقاض البناء الذي إنهيار ـ بحرستا .

تم انتشال جثتين الأولى عائدة لرجل مسن ويدعى ” محمد . م” ويبلغ من العمر حوالي سبعين عاماً والثاني لشاب يدعى ” غابي خ ” ويبلغ من العمر حوالي خمسة وعشرين عاماً .

تم نقل الضحايا إلى مشفى حرستا الوطني و مازالت الوحدات الشرطية في المكان تحسباً لأي طارئ .(يتبع)

- وصول طائرة "مساعدات" إيرانـية إلى مطار اللاذقية محملة بالمواد الاغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

- وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال.

الطائرة الإماراتية تحمل 87 طناً و420 كيلو غراماً من المواد الغذائية والإغاثية للمتضررين جراء الزلزال

- وصول طائرة تونسية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال...يتبع

- قافلة سورية محملة بالمساعدات الإغاثية وفرق الإنقاذ بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية والهلال الأحمر السوري تتجه إلى إدلب من معبر سراقب وتننظر فقط تواجد ممثلي منظمات الأمم المتحدة لتسليم المساعدات..

المفاوضات مع المجموعات المسلحة أثمرت والمساعدات ستصل إلى كامل محافظة إدلب..

_مجلس الوزراء : المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب نتيجة الزلزال الذي أصابها تعد مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار

*ماذا يعني اعلان منطقة منكوبة؟؟

المنطقة المنكوبة، منطقة جغرافية تعرضت لكارثة طبيعية كالزلزال أو الإعصار، أو الفيضانات والسيول والحرائق، أو كارثة بسبب سلوك بشري كالحرب أو إشعاع نووي.

ولا تعتبر المنطقة منكوبة إلا إذا أوقفت الكارثة التي أصابتها عجلة الحياة الطبيعية فيها، وتسببت في أضرار فادحة في الأرواح والبنيات التحتية، وصعب على الدولة مد الناس بأساسيات الحياة وضرورات العيش، كماء الشرب والغذاء والكهرباء والأمن.

تطرق القانون الدولي الإنساني لوضع المنطقة المنكوبة في الفصل السادس الخاص بالدفاع المدني أو"الحماية المدنية" في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادر عام 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

وحددت المادة 61 من البروتوكول المذكور المراد بالدفاع المدني بكونه المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية والعدائية أو الكوارث، ومساعدتهم على تجاوز آثارها، وتوفير الظروف الملائمة لحماية أرواحهم.

وأوردت المادة نفسها قائمة مهام تجاوزت 15 مهمة أبرزها عمليات الإنذار، والإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية، وتهيئة المخابئ والملاجئ وإجراءات التعتيم، والممرات الآمنة وتوفير المؤن الغذائية، والمساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، وتوفير أجهزة الدفاع المدني.

ونصت المادة الأولى للبروتوكول على أن المدنيين والمقاتلين، يظلون في الحالات التي لا ينص عليها البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

ويحق لرئيس الدولة -الذي تعاني منطقة من مناطق بلاده- المطالبة بتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تفرض على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة التي تتعرض لها جهة أو منطقة في هذا البلد أو ذاك بسبب الحرب أو كارثة طبيعية، واعتبارها منطقة منكوبة، وطرح المسألة على مجلس الأمن الدولي في حالة وصولها لمرحلة تهدد السلم والأمن الدولي.

_هزة أرضية بقدر ٣.٩ غرب اللاذقية وعلى مسافة ٥٥ كم الساعة ١١ و ١٧ دقيقة صباحاً سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي.

_وصول سيارات ومنظومة إسعاف من لبنان مقدمة من الحزب السوري القومي الاجتماعي تتضمن مساعدات طبية وغذائية وإغاثية و5 سيارات إسعاف للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب

_وزير الكهرباء غسان الزامل : 10 مليارات ليرة خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال

- تقدر خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال بأكثر من 10 مليارات ليرة، والرقم قابل للزيادة إلى حد الضعف، وما تزال عملية حصر الأضرار مستمرة.

- وجهنا شركات الكهرباء بإعفاء مراكز الإيواء ليلاً من التقنين الكهربائي، وكامل التكاليف ستتحملها شركة الكهرباء المعنية.

- هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب.

- لم يؤثر الزلزال أو الهزات على محطات التوليد، ولا توجد فيها أي أضرار

- هناك أضرار في محطة تحويل الرستين باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة.

- قد نحتاج إلى 20 إلى 25 يوماً حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه.

_اعلنت محافظة دمشق للأخوة المواطنين عن تخصيص رقم "واتساب" (0987230847) للتواصل وإرسال العنوان بالتفصيل والمعلومات ورقم الموبايل أو الهاتف الارضي في حال وجود تشققات بالأبنية السكنية أو ملاحظة أي تصدعات جراء الزلزال لإرسال لجان الكشف الفني بالمحافظة على العنوان المرسل.



يتبع