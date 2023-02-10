واشنطن تسمح بدخول المساعدات إلى سورية

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الخميس أنها ستلجأ لمجلس الأمن للمطالبة بفتح كل المعابر الحدودية مع سوريا، وستنقل المساعدات عبر المنظمات التي تعمل معها. وأكدت الخارجية أن مساعدات المتضررين لن تذهب إلى النظام السوري.

و أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا بإعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزّلزال في سورية من العقوبات الأميركية ل ١٨٠ يوماً وذلك حتى تاريخ ٨ آب من هذا العام.

ولا تزال العقوبات على النفط والأفراد سارية. وستعمل البنوك والمؤسسات المالية بتخفيف قيودها على تحويل الأموال إلى البلاد

وكالات