رئيس المجلس الأوروبي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الخميس، في أعقاب لقاء القادة الأوروبيين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الأسابيع القادمة يمكن أن تحسم مسار الغزو الروسي.

وقال ميشال: "الأسابيع والأشهر القادمة ستكون على الأرجح حاسمة، إنه ليس الوقت للخوف إنما لتقديم الدعم الكامل".

ويقوم زيلينسكي بجولة مفاجئة في أوروبا في رحلته الثانية إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي في الـ24 من شباط/ فبراير 2022 على أوكرانيا، بعد زيارة لواشنطن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.