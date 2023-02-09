ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى تركيا وسوريا

تعهدت العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك “Binance” و”Tether” و”Bitfinex” و”OKX” و”Kucoin”، بتقديم أكثر من 9 ملايين دولار، من التبرعات لمساعدة ضحايا الزلازل الهائلة التي ضربت تركيا وسوريا.

وبعد وقت قصير من ورود أنباء عن الزلزال، والعدد الهائل من الأرواح التي فقدت، أعلنت عدة شركات عن تعهّد جماعي بتقديم مبلغ 5 ملايين ليرة تركية، أي حوالي 266.000 دولار، للتوجه نحو جهود التعافي من الزلزال.

وعلى الرغم من جمع ملايين الدولارات من العملات المشفرة لضحايا زلزال تركيا، إلا أن الخبراء قلقين، من عمليات الإحتيال عند التبرع بالعملات المشفرة لضحايا الزلزال.

وفي صباح الثلاثاء التالي للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، اجتمع هالوك ليفنت، الموسيقي الشهير في تركيا، مع هيئة الرقابة المالية في البلاد، للسماح بإنشاء محافظ عملات رقمية لجمع التبرعات.

لكن بعد فترة وجيزة من تغريدته، بدأت الحسابات الاحتيالية بالظهور على “تويتر” مع ربط محافظها المشفرة، متخذة دور جمعيات خيرية تساعد الضحايا في تركيا.

الميادبن نت