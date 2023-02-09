الزلزال السوري في يومه الرابع

- رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس:

محافظة اللاذقية هي الأكثر تضرراً، وقد نلجأ إلى إعلانها منطقة منكوبة في الساعات القادمة ولن نخفي شيئاً عن الرأي العام.

- هزة أرضية شمال غرب النبك مقدارها 4.3 40 كم العمق 30 كم فالق اليمّونة على خط الانهدام العربي الافريقي

مقاربة مع هزة الضفة الغربية: البؤرتين قريبات من بعض و احتمال حدوث تنشيط بالصدع هاد واردة.

يرجى عدم الذعر في دمشق والالتزام بعدة الطوارئ.

احتمالية حدوث هزات ارتدادية في دمشق لازالت قائمة.

- مديرة المركز الوطني اللبناني للجيوغرافيا: "تسع هزات متوسطة الشدة ضربت لبنان خلال 48 ساعة شعر السكان بأربعة منها.

الهزة الأخيرة ليس لها علاقة بزلزال تركيا.

سنراقب الوضع لمدة 48 ساعة لأن النشاط الزلزالي الذي يحدث حالياً غير عادي.... يتبع

- أكد مدير عام مركز رصد الزلازل د.رائد أحمد أن الهزات الارتدادية التي تحدث تعني تجاوز الخطورة.

ورداً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن إيران قد تشهد زلزال أكبر من الذي حدث منذ أيام في تركيا وسوريا، قال : “لا يجب علينا كل ما سمعنا بشيء تصديقه إذا كنا نحن أنفسنا المعنيين وأصحاب الاختصاص لسنا قادرين أن نتحدث بهكذا موضوع”، مضيفاً: “مؤشر زلزال تركيا موجود من 2010 ـ 2012 وهناك دراسات ومقالات توثق ذلك”.

ونفى أحمد ما جرى تداوله بأن الهزات الارتدادية تنذر بزلزال أكبر، مضيفاً : “الهزات الارتدادية ضعيفة وستبقى لأسابيع وبناءاً على التسجيلات لدينا يُمكن أن تصل لسنة كاملة وستحصل خلالها أكثر من 30 ألف حدث جيولوجي عابر وغير مخيف (مجرد هزات خفيفة جداً)؛ ولكن نحن نقول لأسابيع حتى نخفف الحدة”.

وأضاف أحمد : “حالياً لا يوجد هزات على فالق شرق المتوسط (البحر الميت) أي لا يوجد هزات ملحوظة على الفالق نفسه، والهزات التي حدثت في منطقة أنطاكية واسكندرون إذا تابعنا هذه المراكز نراها داخل هذا الفالق وفي الأسفل فارغ معنى ذلك لا يوجد لا هزات ولا أي نشاط عليه؛ إنما لدينا نشاط طاقة كامنة تتحرك منذ سنوات وهذا صحيح، ولكن متى تظهر لا نعلم لكن الرابط فيما بينهم غير وارد حالياً”.

وتابع: “الهزة حدثت وتركزت في هذه المنطقة معنى ذلك أنه أصبح لدينا خلل وحتى يستقر هذا الخلل يتطلب منا وقت؛ وهنا لا داعي لتصعيد الظروف وتهيئة الناس لأشياء أخرى لا أحد يعلم بها”.

وختم د.رائد أحمد مدير عام مركز رصد الزلازل كلامه قائلاً: “بشكل علمي لا يمكننا أن نرفض مطلقاً ألا يحدث هزة أرضية أو زلزال وهذا أيضاً لا يمكننا تأكيده حالياً”، متابعاً: “لليوم الثالث على التوالي الهزات أصبحت قريبة من اللاذقية ونسجل 2 ـ 2.3 وسوف تستمر أيام أو أسابيع شئنا أم أبينا، وأستطيع القول إنه ومنذ بداية الزلزال أصبحت حصيلة الهزات الارتدادية 97 هزة مقياسها 4.5 درجة بالمساحة التي اهتم بها وليست في الوسط التركي”.. يتبع

- حلب: انتشال جثامين ثمانية من ضحايا البناء المنهار بفعل الزلزال في حي المشارقة..يتبع

- بطاركة الكرسي الأنطاكي في سوريا، "يوحنا العاشر" بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، و"ماراغناطيوس أفرام الثاني" بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، و"يوسف الأول" بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الكنائس في سوريا: تطالب الأمم المتحدة والدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفع هذه العقوبات والحصار الجائر المفروض على الشعب السوري

- ريف_دمشق: زمر الإنقاذ تتمكن من الوصول لجثة رجل مسن يبلغ من العمر ٧٣ عاماً بعد ١٠ ساعات متواصلة من الحفر، وهو أحد العالقين تحت أنقاض المبنى الذي انهار الليلة الماضية في مدينة حرستا بريف دمشق، في حين ما زالت عمليات البحث عن شاب آخر ما زال عالقاً تحت الأنقاض..يتبع

- المتحدثة باسم الخارجية الصينية:

تقدم الصين مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.42 مليون دولار أمريكي) لسوريا

المساعدات تشمل مليوني دولار أمريكي ومواد إغاثة تشتد الحاجة إليها في الدولة المنكوبة بسبب #الزلزال.

الصين تسرع عملية تنفيذ برنامج المساعدات الغذائية الجاري.

يوجد 220 طنا من القمح في الطريق إلى سوريا، وسيجري شحن الـ3000 طن المتبقية من الأرز والقمح على دفعتين في المستقبل القريب..يتبع

- وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية..يتبع

- نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود : يجري الكشف عن الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في مدينة حرستا بوجود لجنة السلامة العامة، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة يوجد 30 بناء تم الكشف عنهم وتبين أنهم مهددين بالانهيار..يتبع

رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل : بلغ عدد الوفيات في جبلة 283 و173 مصاب، في حين تستمر عمليات الانقاذ مستمرة للبحث عن ناجيين .

تم البدء بالكشف على المنازل المتضررة جراء الزلزال، وتبيّن وجود 10 أبنية بحاجة للإزالة بشكل فوري، والعمل مستمر للكشف على باقي الأبنية.

عدد الأبنية التي انهارت جراء الزلزال 19 كتلة بناء .

مراكز الإيواء في جبلة توزعت على الصالة الرياضية والجوامع وبعض المدارس ويتم تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

إخراج 7 أشخاص على قيد الحياة و44 ضحية من البناء المنهار في حي #المشارقة بحلب

- ما تمّ تسجيله حتى الآن من مساعدات مالية من أشخاص متبرعين:

10مليون دولار من ميسي ..

8مليون دولار من رونالدو ...

2مليون دولار نجوى كرم

مليار ونصف رامي مخلوف...

مليار ونصف سوري جورج وسوف.

150الف دولار لاعب منتخب سوريا عبد الرحمن ويس

150 ألف دولار عمر السومة

107مليون تيم حسن.

340مليون ناصيف زيتون

70 مليون سوري ياسر العظمة

50مليون الوزير عمرو السالم

15مليون بسام كوسا

10 مليون سعد يكن

50مليون درهم ملك الامارات

200مليون حسام جنيد وامارات رزق

21مليون سلاف ووائل رمضان

140 مليون سارية السواس

2مليار شركة سيرتيل

100مليون شركة اندومي

100مليون المصممة السورية منال عجاج

200مليون شركة مدار تتضمن اغذية والبسة ومساعدات

5مليار من ابناء درعا

25 الف يورو مغتربين

25الف دولار من سيدة في استراليا

50الف ريال قطري من سيدة سورية في قطر..يتبع