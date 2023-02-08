بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا
جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته إلى المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة للذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين.
وذكرت وكالة أنباء الفاتيكان، أن البابا فرنسيس أعرب في عظته الأسبوعية عن تضامنه مع ذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة المدمرة، وناشد المجتمع الدولي لإظهار التضامن وتقديم المساعدة العاجلة لسوريا التي عانت من حرب طويلة.
وكان البابا فرنسيس أعرب الاثنين عن حزنه العميق إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، وتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وقدم تعازيه للشعب السوري وأكد وقوفه إلى جانب كل المتضررين وتضامنه مع الشعب السوري الذي طالت معاناته.
يذكر أن المساعدات التي وصلت إلى سوريا تعتبر محدودة جراء العقوبات المفروضة على البلاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة الأمر الذي يزيد من صعوبة العمل في مثل هذا الكوارث نتيجة قلة الإمكانيات والآليات ومستلزماتها.
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