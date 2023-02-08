أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف:

08-02-2023

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف:

هذاأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للاغاثة المهندس حسين مخلوف:

-  سورية ليست مهيئة لمثل هذه الكوارث
-  نقص الآليات أثر سلبا على التعاطي مع مثل هذه الحالات توازيا مع تأثير الإجراءات القسرية آحادية الجانب
-   الأولوية الأولى كانت لإنقاذ الأرواح وهو ما عملنا عليه ثم الرعاية الصحية للمصابين وإيواء من خرج من منزله وتقديم العون لهم
-   من الأولويات تقييم المباني التي تعرضت لتصدعات والتحقق من سلامتها الإنشائية
-   الوفيات لغاية هذه اللحظة 1262 والإصابات وصلت إلى 2258
- تم افتتاح 180 مركز إيواء
- الحكومة زجت بطاقات المحافظات الأخرى باتجاه المحافظات المتضررة من الزلزال
- 157 آلية تم زجها من المحافظات الأخرى إلى المحافظات التي تضررت من الزلزال
- نشكر الدول الصديقة التي بادرت إلى التعبير عن تضامنها مع سورية
- الظروف الجوية القاسية لم تثن فرق الإنقاذ والكوادر الطبية عن استمرار العمل بأقصى طاقة
- وردنا مساعدات من العراق و الإمارات وإيران و روسيا والهند و الجزائر و مصر و ليبيا و باكستان وأرمينيا و الأردن وهناك خطة طيران من سلطنة عمان وكوبا وفنزويلا وبيلاروسيا ودول أخرى

-  بلغ عدد الأفراد الذين خرجوا من منازلهم جراء الزلزال  ٢٩٣٨٢٩ شخصا
-  الواجب الإنساني لكل الدول بعيدا عن التسييس تقديم ما يمكن تقديمة لكل بلد يتعرض لكارثة
-سورية ترحب بكل من يقدم المساعدة دون تسييس
- الفرق الفنية تواصل عملها في المحافظات التي تعرضت لأضرار ويتم تقييم المباني
-التضليل الإعلامي الذي يتعرض له بلدنا ليس جديدا
-من يرغب بتقديم المساعدة لسورية سيجد الطريق مفتوحا ومن يبحث عن الذريعة سيجدها
-الأضرار بالمنشآت الحيوية كانت بالحد الأدنى

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...