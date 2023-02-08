أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف:
هذاأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للاغاثة المهندس حسين مخلوف:
- سورية ليست مهيئة لمثل هذه الكوارث
- نقص الآليات أثر سلبا على التعاطي مع مثل هذه الحالات توازيا مع تأثير الإجراءات القسرية آحادية الجانب
- الأولوية الأولى كانت لإنقاذ الأرواح وهو ما عملنا عليه ثم الرعاية الصحية للمصابين وإيواء من خرج من منزله وتقديم العون لهم
- من الأولويات تقييم المباني التي تعرضت لتصدعات والتحقق من سلامتها الإنشائية
- الوفيات لغاية هذه اللحظة 1262 والإصابات وصلت إلى 2258
- تم افتتاح 180 مركز إيواء
- الحكومة زجت بطاقات المحافظات الأخرى باتجاه المحافظات المتضررة من الزلزال
- 157 آلية تم زجها من المحافظات الأخرى إلى المحافظات التي تضررت من الزلزال
- نشكر الدول الصديقة التي بادرت إلى التعبير عن تضامنها مع سورية
- الظروف الجوية القاسية لم تثن فرق الإنقاذ والكوادر الطبية عن استمرار العمل بأقصى طاقة
- وردنا مساعدات من العراق و الإمارات وإيران و روسيا والهند و الجزائر و مصر و ليبيا و باكستان وأرمينيا و الأردن وهناك خطة طيران من سلطنة عمان وكوبا وفنزويلا وبيلاروسيا ودول أخرى
- بلغ عدد الأفراد الذين خرجوا من منازلهم جراء الزلزال ٢٩٣٨٢٩ شخصا
- الواجب الإنساني لكل الدول بعيدا عن التسييس تقديم ما يمكن تقديمة لكل بلد يتعرض لكارثة
-سورية ترحب بكل من يقدم المساعدة دون تسييس
- الفرق الفنية تواصل عملها في المحافظات التي تعرضت لأضرار ويتم تقييم المباني
-التضليل الإعلامي الذي يتعرض له بلدنا ليس جديدا
-من يرغب بتقديم المساعدة لسورية سيجد الطريق مفتوحا ومن يبحث عن الذريعة سيجدها
-الأضرار بالمنشآت الحيوية كانت بالحد الأدنى
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