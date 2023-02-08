غلوبال تايمز الصينية: الصواريخ الأميركية في اليابان ستلقى هجمات مضادة من الصين

أكد المحلل العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، بأنّ نشر الصواريخ الأميركية في اليابان سيشكل تهديداً، ليس فقط للصين، ولكن أيضاً لكوريا الديمقراطية وروسيا.

وحسب موقع «الميادين» ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، أنّ نشر الولايات المتحدة أسلحة جديدة في الجزر اليابانية بالقرب من تايوان، سيقتضي رداً صينياً وفقاً لذلك.

ولفت المحلل العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، إلى أنّ نشر الصواريخ الأميركية في اليابان سيشكل تهديداً للصين، وأيضاً لكوريا الديمقراطية وروسيا، مشدداً على أنّ لبكين الحق في اتخــاذ إجــراءات إســتراتيجية رداً على مثــل هــذا العمل الاستفزازي والخطـــير مـن الولايــات المتحــدة.

وأشار تشونغ بينغ إلى أنّ اليابان يجب أن تفهم أنّ الولايات المتحدة تستخدمها كقاعدة عمليات، مضيفاً إنّه في حالة تدخل القوات الأميركية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية في قضية تايوان، فإنّ المنشآت العسكرية التي ستشن منها الهجمات على الأراضي الصينية ستواجه بالتأكيد هجمات مضادة حاسمة من الصين.

وقال محللون عسكريون صينيون في حديثهم، للصحيفة إنّه إذا اتخذت واشنطن مثل هذه الخطوة، فإنّها تدل على نيتها زيادة تقويض السلام والأمن، والتخطيط الفعلي للتدخلات العسكرية لتعطيل عملية إعادة توحيد الصين في المستقبل.

وكشفت صحيفة «Sankei Shimbun» اليابانية، يوم الأحد، أنّ حكومة طوكيو تنوي النظر في طلب أميركي حول نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى على أراضيها، وذلك إذا بدأت الولايات المتحدة مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الحديث يدور عن نشر صواريخ «توماهوك» المجنحة وصواريخ «LRHW» فرط صوتية التي لا تزال قيد التطوير حالياً.