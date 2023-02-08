بيونغ يانغ: مستمرون بتعزيز قدراتنا العسكرية لمواجهة التهديدات
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عزمها على مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الاستفزازات والتهديدات الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أعرب خلال الاجتماع الموسع الرابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمل الحاكم أمس عن ثقته بقدرات القوات العسكرية للبلاد وبأدائها الفعال والمثالي للمهام الموكلة بها.
وناقشت اللجنة سبل توسيع التدريبات القتالية العملياتية للجيش الكوري الديمقراطي بشكل أكثر دقة، للتعامل مع الوضع السائد والمهام العسكرية والسياسية الرئيســة لعــام 2023، والقضايا الطويلة الأجل المتعلقة بتوجهات بناء الجيش, وجاء الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الديمقراطية لاستعراض عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي اليوم الأربعاء، ووسط الاستفزازات المتزايدة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عبر إجرائهما مناورات عسكرية متكررة.
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