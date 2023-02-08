الجيش الإيراني أزاح الستار عن قاعدة جوية تحت الأرض باسم «عقاب 44»

أكدت إيران، أمس الثلاثاء، بلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، موضحة أن الكيان الصهيوني محاصر من شعوب ودول محور المقاومة، في معرض إشارته إلى التهديدات التي يطلقها الكيان الغاصب ضد إيران، في حين كشفت القوات الجوية في الجيش الإيراني عن قاعدة جوية تحت الأرض باسم «عقاب 44»، تضم مقاتلات حربية مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في الكلمة ألقاها أمس إلى بلوغ إيران مرحلة الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي قائلاً: إن القوة الدفاعية الرادعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت في الأيام الأوائل لانتصار الثورة الإسلامية يبلغ إنتاجها في داخل إيران 5 بالمئة فقط، ارتفعت حالياً إلى أكثر من 90 بالمئة.

وأضاف قائلاً: إن بلوغ القوات المسلحة مرحلة الاكتفاء الذاتي اليوم بات في موقع يتم إنتاج معداتها الدفاعية والأسلحة التي تحتاجها إيران في الداخل بعدما كانت في يوم ما محرومة من أبسط المعدات، إضافة إلى أنها تقلت طلبات كثيرة من دول العالم.

وتطرق باقري إلى تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران قائلاً: إن هذا الكيان الغاصب يعلم بعجزه عن القيام بأي عمل لأنه الآن محاصر من دول محور المقاومة وشعوبها.

في غضون ذلك أزاحت القوات الجوية في الجيش الإيراني أمس، الستار عن قاعدة جوية تحت الأرض باسم «عقاب 44»، تضم مقاتلات حربية مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وأكدت وكالة «إرنا» أن القاعدة ستكون قادرةً على استقبال المقاتلات الجديدة في سلاح الجو واستخدامها ضمن العمليات مستقبلاً.

وفي أيار الماضي أكد قائد القوة الجوّية الإيرانية، العميد الطيار حميد واحدي أن إيران ستكشف منجزات جديدة للشعب مستقبلاً، عقب كشف قاعدة سرية للطائرات المسيرة التابعة للجيش.

ومن جانب آخر أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أمس، أن مرتكبي الهجوم على منشأة أصفهان العسكرية سيتلقون الرد المناسب الذي سيجعلهم يندمون.

وحسب موقع «المسيرة» قال شريف أمس: من دون شك سيتلقى مسببو حادثة منشأة أصفهان العسكرية الفاشلة الرد المناسب وسيندمون، مضيفاً: إن الأعداء يعلمون عواقب عملهم ويدركون أن أي تحرك ضد إيران سيقابل بعقاب قاس وسيفهمون جيداً معنى الرد بالمثل.

وكان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني كشف، مطلع شباط الحالي، أن التحقيقات الأولية تظهر ضلوع الكيان الصهيوني في الهجوم على مجمع الصناعات الدفاعية في أصفهان، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد بحزم على أي تهديد أو عمل خاطئ من الكيان الصهيوني.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في، 28 كانون الثاني الفائت، تعرّض أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة.