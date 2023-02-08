اليوم الثالث: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سورية إلى 1622 وفاة و3649 مصاباً 

مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سورية إلى 1622 وفاة و3649 مصاباً في حصيلة غير نهائية، دعت سفارات سورية في روسيا وبيلاروس وفرنسا والنمسا والسويد أمس أبناء الجاليات السورية والفعاليات الاغترابية إلى التبرع، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، في حصيلة غير نهائية، في حين وصلت الحصيلة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة وفق قول مصادر أهلية لـ «الوطن» إلى 810 وفيات و2200 مصاب، على حين وصلت في تركيا إلى 4544 وفاة و26725 إصابة حسب وسائل الإعلام التركية.

على خطٍّ موازٍ أهابت السفارة السورية في موسكو بجميع أبناء الجالية السورية في روسيا، أن «يجودوا بسخاء وأن يسهموا بأي تبرعات مالية أو عينية حتى يتسنى للسفارة إرسالها إلى سورية بأسرع وأقصر الطرق الممكنة تعبيراً عن تضامننا مع المصابين وتخفيفا من معاناتهم».

بدورها قالت سفارة سورية في بيلاروس في بيان أوردته وكالة «سانا» للأنباء: «نظراً للوضع الكارثي الذي يعيشه بلدنا جراء الزلزال المدمر، وفي إطار خطة التحرك والاستنفار الطارئة التي وضعتها الحكومة، لحشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الزلزال، تدعو السفارة في مينسك المواطنين المقيمين في بيلاروس إلى المشاركة والتضامن مع أهلهم في سورية، ومد يد العون لهم، لمواساتهم والتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال المساهمة والمبادرة إلى التبرع في مبنى السفارة في مينسك».

كما أعلنت السفارة السورية في فرنسا عن تنظيم حملة لجمع التبرعات، تضامناً مع المتضررين جراء الزلزال، وأهابت بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية للمشاركة في هذه الحملة للمساهمة في تخفيف تداعيات الزلزال.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة في الحملة إلى زيارة القسم القنصلي فيها طوال أيام الأسبوع.

وفي فيينا، قالت السفارة السورية وفق «سانا»: «ندعو السوريين في النمسا إلى تقديم المساعدة والتبرعات للمتضررين جراء الزلزال المدمر، وكل مساهمة ممكنة عبر الحضور إلى مبنى السفارة».

وفي استوكهولم، قالت السفارة السورية في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: «تضامنا مع اهلنا المتضررين جراء الزلزال فإننا نهيب بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية في أن يجودوا بسخاء للمساهمة في تخفيف معاناة أهلنا وإخوتنا ومد يد العون لهم حتى يتجاوزوا آثار وتداعيات الزلزال»...يتبع

* رئيس مجلس بلدية جبلة أحمد قناديل :

-حتى اللحظة حصيلة الضحايا في جبلة وصلت إلى 253 حالة وفاة والإصابات بلغت 171 حالة.

- الأبنية المتضررة بشكل كامل وصلت إلى ١٩ كتلة بناء، و5 أبنية بشكل جزئي.

- حتى اللحظة يوجد أشخاص عالقين تحت الأنقاض، جميع فرق الإنقاذ تعمل بكل جهدها.

* مدير صحة حماة جهاد عابورة :

-الحصيلة في محافظة حماة وصلت حتى اللحظة إلى ٤٨ وفاة و٧٥ إصابة.

- انتهت عمليات إنقاذ الناجين في المحافظة، حيث تم انتشال جميع العالقين تحت أنقاض الأبنية المنهارة.

- استقبلت مراكز الإيواء الأسر وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

- يوجد تصدعات أبنية عدة بالمحافظة، بينما هناك أكثر من ٧ أبنية منهارة بشكل كامل.

- شكل المحافظ لجنة لتقييم الأبنية المتصدعة، وتم تأمين أصحابها في مراكز إيواء.

* رئيس مجلس محافظة حلب محمد حجازي :

-حتى الآن وصل أعداد ضحايا الزلزال إلى ٣٧٤ حالة وفاة وأكثر من ٧٠٠ مصاب في حلب، ويوجد أكثر من ٥٤ بناء متهدم بشكل كامل.

-الفريق الجزائري المختص يمتلك أدوات لتحديد أماكن الضحايا، ولم يتبقى الكثير لنصل إلى العدد النهائي.

-البارحة كان هناك نداءات في أحياء عدة، وتم إنقاذ مواطن من تحت بناء منهار في منطقة بستان القصر.

-سيارات الإسعاف منتشرة في المحافظة وهناك جاهزية كاملة.

-وصلت فرق إنقاذ وفرق دعم صحي من حمص وحماه ودمشق، إضافة إلى الفريق الجزائري.

-وصلت طائرات عدة تحمل المساعدات مقدمة من دول عربية عدة، وهناك طائرة قادمة من أرمينيا.

-تمت السيطرة على الأمور بشكل كبير، ولجان السلامة العامة تعمل على تحديد الأبنية الخطرة.

-يوجد ١٧٥ مركز إيواء في المحافظة.

* عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة في اللاذقية موفق صوفي:

- عدد الوفيات في المحافظة حتى اللحظة ٥٠٦ وفاة، و٧٩٢ إصابة.

- منذ اللحظات الأولى باشرنا بتقديم كل ما استطعنا من مساعدات للمتضررين.

- وصلت فرق إنقاذ من دمشق وطرطوس، ويوجد مساعدات مدنية ومجتمعية حالياً على الأرض.

- تقوم المحافظة بتقييم لعدد مراكز الإيواء ولا يوجد عدد واضح للمراكز لأن الأعداد بزيادة.

- حتى اللحظة يوجد عالقون تحت الأنقاض في مناطق عدة باللاذقية، حيث استطاعت فرق الإنقاذ الروسية انتشال طفلة على قيد الحياة مساء أمس

- في جبلة عدد الوفيات أكثر من الإصابات.

- أكثر المناطق تضرراً في اللاذقية هي الرمل الجنوبي (ثلاث أبنية منهارة) ومنطقة دمسرخو (بناء واحد منهار)، فيما تم انتهاء عمليات الإنقاذ من بقية المناطق...يتبع