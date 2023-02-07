حملة تبرع بالدم برعاية بطريركيات أنطاكيا بدمشق
تحت رعاية بطريركيات أنطاكيا بدمشق ( الروم الأورثوذكس _ السريان الأورثوذكس _ الروم الكاثوليك_ السريان الكاثوليك )
دعمآ لضحايا الزلازل بالمحافظات المنكوبة :
1 _ حملة تبرع بالدم إسعافية جميع الزمر لمحافظة حلب ( تتواجد الفرق الطبية بكنيسة الصليب المقدس بالقصاع
يوم الثلاثاء من الساعة 9 للساعة 2 )
2_ حملة تبرع بالدم إسعافية من جميع الزمر للمحافظات المنكوبة ( تتواجد الفرق الطبية بكنيسة سيدة دمشق القصور يوم الأربعاء 8 , شباط من الساعة 9 ونص للساعة 2..
3- التبرعات العينية ( بطانيات _ البسة شتوية _ معلبات ) لصالح كشاف سنابل المحبة و فرسان المحبة يومي الثلاثاء و الأربعاء من الساعة 6 للساعة 9 بكنيسة سيدة دمشق.
4_ مطرانية اللاذقية للروم الأورثوذكس : جميع كنائس مدينة اللاذقية وصالاتها تحولت لمراكز إيواء للمتضررين باللاذقية
5 _ مطرانية حلب للسريان الأورثوذوكس : افتتح مركز ايواء جديد بمنطقة السليمانية والسريان الجديدة والسريان القديمة .
6 _ بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأورثوذكس جاهزة بفرقها الأسعافية والتطوعية لتغطية المناطق المتضررة وتوزيع المعونات .
7 _ فرق من الجمعية السورية للإستكشاف والتوثيق سوف تنطلق نحو مدينة حلب خلال 24 ساعة لمواكبة عمليات الإجلاء
8 _تعلن فرقة مار بولس
عن فتح باب التبرعات العينية ( بطانيات _ ألبسة شتوية _ معلبات غذائية ...)
لمساعدة أهالينا من سكان المناطق المتضررة بالزلزال . سنتواجد في مطرانية السريان الكاثوليك دمشق باب شرقي مقر فرقة مار بولس
يومين الثلاثاء 7/2/2023
الأربعاء 8/2/2023
من الساعة 7 حتى 9 مساء
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