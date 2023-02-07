07-02-2023
وزير الأشغال اللبناني: فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية فتح الأجواء والموانئ اللبنانية، لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية.
وقال حمية في تصريحات اليوم: سيتم فتح مرفأي طرابلس وبيروت ومطار بيروت أمام شركات النقل الجوي والبحري للرسو في الموانئ اللبنانية والهبوط في مطار بيروت مع الإعفاء من الرسوم والضرائب لتسهيل وصول المساعدات إلى سورية، وهذا أقل ما يمكن تقديمه للشعب السوري.
وأشار حمية إلى أنه سيتم إرسال بعثة من عناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني ومن الدفاع المدني والصليب الأحمر وفوج الإطفاء إلى سورية، للمساهمة في أعمال إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.
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