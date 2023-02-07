نقابة الفنانين: فنانون سيتبرعون لدعم متضرري الزلزال

أكدت الفنانة "تماضر غانم" رئيسة فرع نقابة الفنانين في دمشق، أن الفنان "محسن غازي" وجّه مجالس فروع النقابة باللاذقية وحلب وحماة للتنسيق مع الجهات العامة والحزبية، من أجل تقديم المؤازرة الممكنة في عمليات الإنقاذ والتبرع بالـ.ـدم وغير ذلك.

وأضافت "غانم" أن هناك العديد من الفنانين الذين سيبادرون بالتبرع الفردي ثم جمع التبرعات كلها لمساندة المتضررين في المحافظات السورية إثر الزلزال، إضافةً إلى إطلاق النقابة حملة للتبرع بالـ.ـدم غداً الأربعاء، في بنك "مركز جامعة دمشق لنقل الدم" بالمزة الساعة 10 صباحاً.

وتبرعت النقابة أمس الإثنين، بمبلغ قدره 75 مليون ليرة سورية مُساهمةً منها لصالح المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له بعض المحافظات السورية، بحيث يتم توزيعها 25 مليون ليرة لكل من حلب واللاذقية وحماة، من خلال التنسيق مع المحافظين.

شام تايمز