حالة الطقس ٧/٢/٢٠٢٣
توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصةً فوق المنطقة الساحلية.
وحذرت المديرية من تشكل السيول في الوديان والمنخفضات، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن /900م/ وممزوج دون ذلك ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي /4_7/ درجات مئوية.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 80كم/سا خاصة المنطقة الجنوبية تضعف مساءً، والبحر عالي الى متوسط ارتفاع الموج.
بالنسبة ليوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو/5_8/ درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر نهاراً في مناطق متفرقة من البلاد تكون ثلجية في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000متر.
وليلاً يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا خاصةً في المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
إضافة تعليق جديد