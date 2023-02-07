تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية و تركيا في يومه الثاني

- وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية

- المركز الوطني السوري للزلازل: هزة أرضية بقوة 4.7 درجات وقعت عند الساعة 7:26 من صباح اليوم على بعد 18 كلم جنوب تركيا

- 235 حالة وفاة حتى اللحظة في اللاذقية من جراء الزلزال

- طائرة مساعدات إيرانية وصلت مساء أمس إلى مطار دمشق الدولي

- وزارة النقل السوري: المطارات المدنية السورية على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال طائرات المساعدات والمساندة

- العراق: بغداد تقرر فتح جسر جوي مع سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة

- تركيا: مسؤول بإدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزالين إلى 2316

- مدير الطيران المدني: وصول طائرتا مساعدات روسيتان فجر اليوم إلى مطار اللاذقية وستصل طائرة من الإمارات وأخرى من الهند



- الحماية المدنية الجزائر: فريق بحث وإنقاذ يستعد الآن للتوجه إلى سوريا من أجل عمليات الإنقاذ والإغاثة على إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة

- حلب: المواطنون الناجون من الزلزال يفترشون الحدائق والمساجد



- العراق: وصول فرق الهلال الأحمر العراقي إلى تركيا للمساعدة في جهود الانقاذ

- الهلال الأحمر العراقي: أرسل أكثر من 150 متطوعاً من فرق الاسعاف والانقاذ لمساندة الهلال الاحمر التركي في عمليات الانقاذ والاجلاء

- الحصيلة الأولية المؤكدة لعدد الضحايا في سوريا وتركيا ترتفع إلى أكثر من 4300 وفاة

- مركز رصد الزلازل الأوروبي: هزة بقوة 5،6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط ‌تركيا⁩.(يتبع)

- نشاط مؤسسات الدولة السورية والنقابات والجمعيات في مواجهة تداعيات الزلزال:

- قامت الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية بتنفيذ استجابة سريعة لدعم المتضررين منه. حيث أرسلت وزارة الصحة 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى محافظات حلب واللاذقية وحماة، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، و28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وأكدت الوزارة أن غرفة إدارة الطوارئ فيها تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحة أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر.

- وجهت نقابة أطباء سورية فروعها بالمحافظات إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي بأي وسيلة كانت، لمساعدة القطاع الصحي والتخفيف عن الجرحى والأهالي المتضررين من جراء الزلزال.

- أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وبالتنسيق مع وزارة المالية والمستثمرين الذين تتوافر لديهم آليات ومعدات هندسية في المناطق الحرة قامت بالتوجيه إلى وضع كل الآليات والمعدات المذكورة مع الكوادر البشرية اللازمة لعملها بتصرف المحافظين، وتمت المباشرة فوراً بنقل عدد منها وفق الحاجة إلى المحافظات المنكوبة، لدعم الجهود المبذولة فيها في إطار عمليات الإنقاذ وإزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال.

- أعلنت وزارة التربية إيقاف الدوام في جميع رياض الأطفال والمدارس العامة والخاصة والشرعية والمهنية لنهاية الأسبوع الحالي، مع إبقاء الدوام فقط لعدد من الكادر الإداري لتقديم الخدمات الإغاثية إن تطلب الأمر، وتهيئة المدارس المتضررة للعودة إلى الدوام مع بداية الأسبوع القادم.

واستنفرت الوزارة كل الكوادر والمؤسسات التربوية في جميع المحافظات لتقديم المساعدة للأهالي المتضررين من الزلزال، وتأمين مأوى وتقديم جلسات توعية ودعم نفسي لهم، وتم توجيه مديري التربية ودوائر الجاهزية في المحافظات إلى موافاة غرفة العمليات بالأضرار والخسائر التي لحقت بالطلاب والكوادر التعليمية والمباني والمنشآت التعليمية على مدار الساعة.

- نفذت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم حملات التبرع بالدم في المحافظات المتضررة من الزلزال، وقامت بتقديم المساعدة في إزالة الأنقاض وإسعاف المصابين، إضافة إلى تجهيز بعض مقار الروابط للإيواء.

- وضعت منظمة طلائع البعث جميع كوادرها وكل مقارها ومعسكراتها تحت تصرف الوحدات الإدارية، لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين المتضررين من الزلزال.

- أعلنت وزارة الأوقاف فتح صالات وخدمات المساجد في الأماكن المتضررة من الزلزال لاستقبال المتضررين، بالتنسيق مع مديري الأوقاف في المحافظات، إضافة إلى جمع التبرعات في صناديق المساجد للمتضررين، ضمن حملة التبرعات الوطنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية.

- أطلقت كنيسة الصليب المقدس بكل هيئاتها حملة تبرع بالدم لأهالي حلب، استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوم غد الثلاثاء، من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة الـ 2 ظهراً في باحة الكنيسة بدمشق.

- وجهت وزارة الاتصالات والتقانة الهيئات المرتبطة بالوزارة إلى استنفار جميع كوادرها وآلياتها وإمكانياتها الفنية، في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة، ووضعها تحت تصرّف المحافظين لتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساهمة في رفع الأنقاض، وتقديم يد العون للأهالي المتضررين من جراء الزلزال.

وأكدت الوزارة الحفاظ على جاهزية عالية للاتصالات الأرضية والخلوية في المحافظات المتضررة، وخاصة في المواقع المنكوبة التي تحددها غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، وتحضير وتجهيز محطات لاسلكية متنقلة لتركيبها في هذه المواقع.

- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل كل الامتحانات في الجامعات السورية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، وتحدد مواعيدها لاحقاً من قبل رؤساء الجامعات.

ورفعت الوزارة الجاهزية في مشافي حلب وتشرين والبعث الجامعية، لافتة إلى أنه تم تفقد الوحدات السكنية في كل المدن الجامعية في حلب واللاذقية وحماة للاطمئنان على أوضاع الطلاب القاطنين فيها، ووضع كل الفرق التطوعية والوحدات الطلابية في جميع المحافظات لتقديم العون والمساعدة للسكان المتضررين من الزلزال، بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

- أجلت وزارة الثقافة كل الأنشطة والفعاليات الثقافية حتى تاريخ يحدد لاحقاً، ووجهت جميع مديرياتها والجهات التابعة لها في المحافظات المتضررة إلى وضع مبانيها وكل إمكانياتها في خدمة أعمال الإغاثة والإيواء.

وأعلنت الوزارة إيقاف الدوام في المعاهد والمراكز الفنية التابعة لمديرية التأهيل الفني (المعاهد العربية للموسيقا، مدرسة الباليه، مراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية، معاهد الثقافة الشعبية) ابتداء من يوم غد وحتى السبت المقبل كما تم تأجيل الامتحانات في المعاهد الموسيقية حتى موعد لاحق.

وقامت وزارة النفط والثروة المعدنية بتزويد جميع المحافظات بكميات إضافية من المشتقات النفطية (بنزين – مازوت) من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام، مع استعدادها للاستجابة الفورية لأي احتياجات طارئة على مدار الساعة.

- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن العمال المهنيين في الشركات مع أدواتهم بجاهزية كاملة، ويواصلون العمل مع الآليات لرفع الأنقاض عن الأبنية المتهدمة من جراء الزلزال في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

- استنفرت وزارة الكهرباء ورشات الشركات العامة للكهرباء في المحافظات ووحدات العمليات التشغيلية لمؤازرة عمال شركات الكهرباء في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة، وتزويدهم بالمواد اللازمة لإصلاح أضرار الزلزال على الشبكة الكهربائية.

- طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جميع المديريات والمؤسسات في المحافظات الاستمرار في عمل المخابز الخاصة والعامة، وفروع المؤسسة السورية للتجارة، ودوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما وضعت أسطول سياراتها في خدمة الجهات المعنية لاستمرار عمليات الإنقاذ، ومساعدة المتضررين والمتابعة المستمرة.

وأوعزت الوزارة بتوزيع المواد الغذائية المدعومة والخبز من دون بطاقات في المناطق المتضررة والتي انقطعت فيها الاتصالات، كما سيتم تأمين الخبز والمواد الغذائية للمتضررين مجاناً في مراكز الإيواء التي سيتم إحداثها في حماة واللاذقية وحلب، إضافة إلى توفير ما يلزم لفرق الإطفاء والإنقاذ الموجودة.

وأعلنت الوزارة أنه تم تجهيز مستلزمات عاجلة (حرامات ومخدات) لإرسالها إلى مراكز الإيواء، وتجهيز السيارات بفرعي السورية للتجارة في دمشق وريف دمشق، وتحميلها بالمواد الأساسية والسلل الغذائية لإرسالها إلى المناطق المتضررة لتوزيعها على المواطنين.

ودعت وزارة السياحة أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية إلى وضع كل الإمكانيات المتاحة لديهم على اختلاف أنواعها تحت تصرف المحافظين ورؤساء مجالس المدن والوحدات الإدارية، وذلك للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين المصابين في المحافظات المتضررة.

- أعلنت وزارة النقل أنها وضعت شققاً سكنية في سكن السكك الحديدية في حلب لإيواء المتضررين ومدهم بالمستلزمات الضرورية، إضافة إلى مشاركة الروافع الشوكية وروافع الحمولات الكبيرة الموجودة في مرفأ اللاذقية بعمليات إزالة للأنقاض في اللاذقية.

ولفتت الوزارة إلى أنها وضعت كل المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية لتلبية كل المتطلبات اللوجستية لإزالة الأضرار الناجمة عن الزلزال، وإيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية، كإجراء احترازي كما باشرت الفرق الفنية في مؤسسات المواصلات الطرقية والخطوط الحديدية بالكشف على شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية.

- أعلنت وزارة الصناعة أنه تم التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرف الصناعة في المحافظات، لتقديم مساعدات فورية للأهالي المتضررين من جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة، ودعم مراكز الإيواء بالمستلزمات الضرورية، وتم الاتفاق على فتح حساب خاص لتلقي التبرعات من الصناعيين لمساعدة المتضررين.

- أهاب اتحاد غرف الصناعة السورية بجميع الصناعيين في كل المحافظات تقديم يد العون والمساعدة بكل أشكالها المادية والعينية، من أدوية وتجهيزات طبية و”حرامات” ومواد غذائية لجميع المواطنين المتضررين من جراء الزلزال، موضحاً أنه يتم قبول التبرعات بحوالات لمصلحة المنكوبين داخل سورية بالليرات السورية، وخارج سورية بالدولار عبر مصرف البركة.

- وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديرياتها والجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظات إلى معالجة الآثار التي لحقت بالمتضررين من الزلزال، واستنفار كامل طاقاتها للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، وتأمين مراكز إيواء للمتضررين، وتقديم كامل الخدمات الصحية والإغاثية والرعاية العاجلة للمتضررين.

- أطلقت الأمانة السورية للتنمية حملة تبرعات وطنية لدعم المتضررين من جراء الزلزال وخدمة العمل المشترك مع لجان الإغاثة.

وأوضحت الأمانة أنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً كبيراً من الاتصالات من جهات وشخصيات ومؤسسات ترغب بالتبرع لمصلحة المتضررين في مختلف المحافظات، التي ضربها الزلزال فجر اليوم.

ودعت الأمانة من يرغب بالمشاركة في الحملة الوطنية عبر التبرع النقدي من داخل سورية إلى الإرسال مباشرة إلى الحسابات التالية في بنك بيبلوس:

حساب محافظة حماة- اسم الحساب: الأمانة السورية للتنمية

– رقم الحساب: /2050262888028/

وحساب محافظة حلب- اسم الحساب: الأمانة السورية للتنمية

– رقم الحساب: /2050262888007/

وحساب محافظة اللاذقية- اسم الحساب: الأمانة السورية للتنمية

– رقم الحساب: / 2050262888008/

وللراغبين بالمشاركة في الحملة الوطنية عبر التبرعات العينية يمكنهم التواصل على الأرقام التالية:

محافظة حماة /0951333901/-/0943043603/

محافظة حلب /0951333884/ – /0943043498/

محافظة اللاذقية /0943043890/ – /0943043543/.

كما أعلنت الأمانة وقف كل أعمالها وأنشطتها واستنفار كامل كوادرها لتقديم العون للمتضررين، في كل المناطق التي تعرضت للزلزال، كما وضعت كل كوادرها بتصرف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لتقديم الاحتياجات الأساسية ضمن استجابتها الأولية للمتضررين في محافظات اللاذقية وحلب وحماة.

وبينت الأمانة أنها فتحت أبواب كل مناراتها المجتمعية في محافظات اللاذقية وحلب وحماة، لاستضافة الأهالي الذين خسروا منازلهم، ووزعت أرقام مناراتها في المحافظات الأكثر تضرراً من الزلزال، لتسهيل عملية تأمين المتضررين بشكل عاجل، وهي:

منارات حلب /0943043796/ /0997995803/0997995687/.

ومنارات اللاذقية /0943044005/ 0943043725/0943044006/.

ومنارات حماة /0943043813/0943043755/0943043780/.

- خصص مشروع جريح الوطن أرقام هواتف للتواصل مع فرق المشروع في محافظات حلب واللاذقية وحماة، لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال ولمتابعة أوضاع الجرحى في أي وقت، عبر الاتصال على الأرقام:

/0943043540/ في حلب، و/0943043533/ في حماة، و/0943043450/ في اللاذقية.

- أعلنت مؤسسة العرين الإنسانية تكفلها بالحالات الصحية الناجمة عن الزلزال في المحافظات المتضررة، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عبر الأرقام في اللاذقية 0933880014، وحلب 0944332426، وحماة 0936462649، وطرطوس 0944433094، وحمص 0951947048.

وحول استجابة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تم توجيه مديري الزراعة ومشاريع استصلاح الأراضي في محافظات حماة وحلب واللاذقية وطرطوس والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى وضع كل الآليات الثقيلة والمتوسطة تحت تصرف فرق الإنقاذ، للمساهمة والمساعدة في عملية إزالة الأنقاض في المباني التي تضررت نتيجة الزلزال.

- قدمت غرفة زراعة دمشق مبلغ 25 مليون ليرة سورية لصندوق الطوارئ لمساعدة المتضررين من الزلزال، مؤكدة أنها ستقدم كل المساعدات الممكنة من خلال توجيه كل الفعاليات الزراعية المسجلة فيها إلى الاستنفار والمساهمة في إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض، وحشد كل الطاقات البشرية والآلية لتنفيذ ما يطلب منها من معونات، إضافة إلى المساعدة في تأمين الرعاية الصحية العاجلة حسب الإمكانيات المتاحة للغرفة وكوادرها، وتأمين المواد الغذائية الضرورية لمواقع إيواء المتضررين.

- أعلن الاتحاد العام للفلاحين تشكيل لجان تطوعية بالحد الأقصى في كل المحافظات وخصوصاً المتضررة منها، ووضع كل الإمكانات المادية والبشرية تحت تصرف اللجان الفرعية في المحافظات برئاسة المحافظين.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم توجيه الروابط الفلاحية في المحافظات التي تمتلك مشاريع ري حكومية إلى تفقد إن كان هناك أضرار في السدود أو منشآت الري، وتقديم الدعم اللازم لها بالتشارك مع كل الفلاحين في الجمعيات الفلاحية.

- وجهت وزارة المالية مديرية الجمارك العامة إلى توزيع الأغذية والألبسة الموجودة في مستودعاتها بالسرعة الكلية على المتضررين في محافظات حلب واللاذقية وحماة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطلبت الوزارة من عناصر الضابطة الجمركية مؤازرة جميع فرق الدفاع المدني والفرق الصحية والمعنيين بالبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار وتقديم المساعدات، داعية موظفيها في كل المحافظات إلى التبرع بالدم وتقديم يد العون للأهالي المتضررين من جراء الزلزال.

وطلبت الوزارة استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية، والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى.

وأكدت الوزارة استنفار الكادر البشري وتسخير الإمكانيات الفنية في الجهات التابعة لها، لضمان سير العمل في فروع المصارف العامة والجهات كافة، لتقديم الخدمات المطلوبة من المواطنين بالسرعة القصوى.

- أرسلت محافظة دمشق آليات ومعدات ثقيلة، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف وعيادة متنقلة مع كادر بشري إلى المحافظات المتضررة من الزلزال.

وجهزت المحافظة قافلتي مساعدات إنسانية وغذائية وطبية وسلل غذائية لإرسالهما إلى محافظتي حلب واللاذقية .

- أرسلت محافظة ريف دمشق آليات وسيارات إسعاف مجهزة بالكوادر الطبية وجميع المستلزمات والفنيين والمهندسين، لمؤازرة المحافظات المتضررة من جراء الزلزال.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة جاسم المحمود: إنه تم إرسال ست سيارات إسعاف مجهزة بالكامل مع الكوادر الطبية إلى محافظات حماة واللاذقية وحلب، بينما تم إرسال 10 مهندسين من لجنة السلامة العامة في المحافظة مع كامل التجهيزات إلى محافظتي حماة واللاذقية للقيام بالمؤازرة، إضافة إلى إرسال عيادتين متنقلتين مع كامل التجهيزات إلى محافظتي اللاذقية وحماة، وفريق طبي كامل إلى محافظة حلب.

كما تقوم غرفتا صناعة وتجارة ريف دمشق ومبادرة أهل الشام بتقديم المساعدات العينية والمالية للمتضررين.

- أعلن مجلس نقابة المحامين فتح باب التبرع لدى المجلس وفروع النقابة بالمحافظات لدعم المتضررين من جراء الزلزال.

- بدأ اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق بجمع التبرعات العينية من أدوية وتجهيزات طبية ومواد غذائية للمتضررين من جراء الزلزال، حيث أوضح أمين سر الاتحاد هيثم سلطجي أن أول شاحنة من التبرعات التي تم جمعها ستنطلق غدا محملة بـ 2 طن من الحليب والألبسة والمواد غذائية و”الحرامات”، وسيتم شحن وتسيير قوافل المساعدات لإيصال التبرعات التي سيتم جمعها تباعاً.

- طلب الاتحاد العام للحرفيين من فروعه بالمحافظات استنفار كل الكوادر والآليات المتاحة لديهم ولدى الجمعيات الحرفية، لتكون تحت تصرف المحافظين للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، ووضع كل المقار التابعة له وللجمعيات الحرفية لتكون مراكز إيواء للمتضررين من الزلزال، والمساهمة بالتبرع بالدم ومؤازرة الجهات المعنية وفرق الدفاع المدني في المحافظات المتضررة.