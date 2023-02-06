الهزات اللاحقة ستكون أضعف والزلزال يصيب ست مدن سورية

- لا احصاءات رسمية حتى الآن حول الزلزال الذي أصاب سورية لكن التقديرات الأولية تشير إلى عشرات الضحايا في إدلب وحلب وحماة واللاذقية وجبلة والرقة جراء الزلزال الذي ضرب لواء اسكندرون صباح اليوم وشدته 7.8 على مقياس ريختر وتبعه عدة هزات ارتدادية فوق 5 درجات.

مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال د. رائد أحمد : المنطاق الأشد تأثراً المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب

د. أحمد : حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع، و يمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة.

د. أحمد: هذا الزلزال هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أي منذ عام ١٩٩٥

د. أحمد: حالة عدم الاستقرار الزلازلي ستكون مستمرة ولكنها بهزات أضعف تأثيراً وضمن حدود الـ (٥) درجات.

تأجيل الامتحانات المقررة اليوم في جامعات تشرين وطرطوس والبعث إلى موعد يحدد لاحقا.. (يتبع)

- انهيار ٢١ بناء في حلب أكثرهم ضمن احياء الفردوس و الصالحين و صلاح الدين و تضرر عدد كبير من السيارات

نداء استغاثة لكل من يقدر على المساعدة لان كوادر الدفاع المدني تعمل بطاقتها القصوى وغير قادرة على الوصول لكل الاماكن.. محافظة حلب تدعو الأهالي وشركات القطاع الخاص من متعهدين ومقاولين ممن لديهم آليات لمؤازرة مؤسسات القطاع العام والمديريات الخدمية للاستنفار .. واستخدام آلياتها وكوادرها للمساهمة في عمليات الإنقاذ .. خصوصاً في الأحياء الشعبية ..(يتبع)

- وصول عدد من ضحايا الزلزال إلى مشفى جبلة ونداءات لانتشال العالقين من تحت الأنقاض بالرمل الجنوبي وريف اللاذقية ..

المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية: يرجى من الأشخاص القادرين على التبرع بالدم التوجه الى بنك الدم في اللاذقية أو المشافي العامة ..

الحصيلة الأكبر من الضحايا حسب رصد الانترنت في محافظة إدلب ومئات العالقين تحت الأبنية المهدمة..

مراكز رصد الزلازل الأوروبية تتوقع هزات في الساعات القادمة في مختلف دول أوروبا وتحذر من موجات تسونامي في الدول المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر وتحذيرات للسكان من التواجد بقرب السواحل ..(يتبع)

- الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة...(يتبع)

- حتى الان في حصيلة غير نهائية ووفق مانقل عن معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية: 42 وفاة و 200 إصابة في حلب و حماة و اللاذقية جراء الزلزال الذي حدث فجر اليوم ومركزه شمال مدينة عنتاب التركية وبحسب المركز الوطني للزلزال تم تسجيل هزتان ارضيتان بقوة 7.

بلغ عدد الهزات المركزية والارتداديه الخمسين7 و6.4 درجة على مقياس ريختر الساعة 4.14 صباحا..(يتبع)

- رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس طارق عطفة لمراسلة سانا : انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة_القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة..(يتبع)

- وزارة الصحة تعلن عن 111 حالة وفاة و516 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر..(يتبع)