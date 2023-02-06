الشعال: قدموا عرائضكم إلى مجلس الشعب بدلا من النق على صفحات الفيس
للعلم، من الناحية النظرية البحتة، حسب المادة 220 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس الشعب:
يحق لكل مواطن أن يرفع إلى مجلس الشعب عريضة مكتوبة تتضمن ما يشكو منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور، أو القوانين، أو اللوائح، أو الأنظمة، أو أي موضوع يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وتسجل العريضة في ديوان المجلس برقم متسلسل، ويجوز لمقدم العريضة طلب عدم الكشف عن هويته بموافقة رئيس المجلس.
يحيل رئيس المجلس العريضة للجنة الشكاوى بالمجلس أو إلى رئيس الوزراء أو الوزير المختص إذا كانت الشكوى مهمة مستعجلة.
تدقق اللجنة العريضة وتطلب من الوزير المعني الجواب عليها وتزويدها بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع العريضة.
ويجب على الوزير الإجابة على الشكوى خلال 30 يوم،
وبعد ذلك تقدم اللجنة تقرير لرئيس المجلس الذي يحق له إما حفظها أو عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً (استجواب، حجب ثقة......)
وإذا كانت العريضة تتضمن شكوى يجب على اللجنة إعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وعليه.....
على الإخوة المواطنين إبراز عضلاتهم وممارسة حقهم القانوني بتقديم العرائض للبرلمان بمظالمهم كقرار إيداع نصف القيمة الرائجة بالمصرف قبل البيع أو تصريف المائة دولار على الحدود، أو أي مظلمة أخرى ضد أحد الوزراء، بدل النقّ على صفحات الفيس!!
المحامي عارف الشعال
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