كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

05-02-2023

كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

أرسلت كندا السبت، أول دبابة من دبابات "ليوبارد 2" الموعودة إلى أوكرانيا، على ما أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند.

وقالت الوزيرة على "تويتر" إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية "أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 نعطيها لأوكرانيا".

وأضافت: "كندا تتضامن مع أوكرانيا وسنواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات تحتاجها للانتصار".

وفي تغريدة أخرى مرفقة بفيديو يظهر تحميل الدبابة وإقلاع الطائرة، قالت الوزيرة: "دبابات القتال في طريقها لمساعدة أوكرانيا.. أول دبابة ليوبارد 2 كندية أرسِلت.. دعم كندا لأوكرانيا لا يتزعزع".

ونهاية كانون الثاني/يناير أعلنت كندا قرارها تسليم 4 دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، غداة إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية.

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