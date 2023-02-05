أمريكا وكندا تعانيان موجة صقيع

يتأهب ما يقرب من 100 مليون شخص في كندا والولايات المتحدة لهبوب رياح بالغة البرودة، حيث تواجه أمريكا الشمالية موجة برد قياسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الموجة بالغة البرودة قد تسبب رياحا شديدة البرودة "تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي تسبب قضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق.

ودعت السلطات السكان من مانيتوبا إلى مين على الحد من فترات البقاء في الهواء الطلق حتى يومي الجمعة والسبت.

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم إثر الطقس السيئ فى جنوب الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين، كما توفي ثمانية أشخاص في تكساس و2 في أوكلاهوما وآخر في أركنساس.

ويُعزى الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى موجة قطبية قوية تمتد من المقاطعات البحرية الكندية إلى قلب الولايات المتحدة.