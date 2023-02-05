جفاف الفم وأسبايه

أفاد مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا أن ‫جفاف الفم يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأسباب البسيطة لجفاف الفم هي: قلة شرب ‫السوائل، وقلة إفرازات اللعاب بسبب التقدم في العمر، أو أنها عرض جانبي لبعض ‫الأدوية مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والأدوية النفسية ‫والمنومات.

‫وفي هذه الحالات يمكن مواجهة جفاف الفم من خلال شرب السوائل بكميات كافية، ‫أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، مع مراعاة تناول الأطعمة الغنية ‫بالسوائل مثل الخيار والبطيخ.

ويمكن تحفيز اللعاب من خلال مضغ العلكة ‫الخالية من السكر.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب، لأن جفاف الفم قد ينذر بأحد الأمراض الخطرة مثل داء السكر أو الأمراض الروماتيزمية أو التصلب المتعدد.

كما أن متلازمة "سجوجرن"، التي تندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية، تتسبب في جفاف الأغشية ‫المخاطية.

الجزيرة نت