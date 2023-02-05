دراسة لتركيب GPS للمولدات يعمل على الاهتزاز

كشفت مصادر في محروقات لصحيفة محلية عن تعزيز مخصصات التدفئة في المحافظات أيام الجمعة، عبر تعزيزها ب5 ملايين ليتر توزع على المحافظات بهدف رفع نسب التوزيع وتسريع حصول المواطنين على حصتهم من الدفعة الأولى من المادة.

وبينت تلك المصادر، أنه تم التوجيه بألا تقل حصة مازوت التدفئة عن 20 بالمئة من إجمال عدد الطلبات المخصصة يومياً في كل محافظة، على أن يتابع هذا الموضوع من خلال لجنة محروقات في كل محافظة.

وعن التوزيع لمخصصات المنشآت الصناعية والسياحية والحرفية، ذكرت أن تحديد نسبة التوزيع يعود إلى لجان المحروقات في المحافظات حيث يتم تحديد مخصصات المنشأة عبر لجان المحروقات في كل محافظة ويتم التوزيع فوق المتاح من المادة في المحافظة من مخصصات المنشأة المحددة وفقاً للكشف الحسي.

وبحسب الصحيفة، فإن محافظة دمشق قررت إعطاء الحرفيين والمشافي الخاصة والمخابز الخاصة والمنشآت السياحية عن طريق محروقات بسعر التكلفة.

وكشفت المصادر عن دراسة إمكانية اعتماد أجهزة GPS تعمل على الاهتزاز يركب على المولدات في المنشآت الصناعية والسياحية لاحتساب ساعات العمل، وعليه يتم تحديد مخصصاتها، بما يضمن حصول المنشآت على مخصصاتها الفعلية ويحد من الاتجار في المادة في السوق السوداء.

ورأت المصادر أنه في حال التطبيق سيتم تحميل ثمن الجهاز لصاحب المنشأة، متوقعة أن يكون بداية التطبيق من محافظة ريف دمشق.