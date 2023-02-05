مطلوب يفتح قنبلتين على قوات الأمن بحمص

نتيجة المتابعة والبحث عن المطلوبين تمكن مخفر شرطة المشرفة التابع لناحية عين النسر في حمص من إلقاء القبض على شخص مطلوب بجرائم سرقة يدعى (يوسف . غ) يمتهن سرقة الدراجات النارية من المنازل ليلاً عن طريق الخلع والكسر وسرقة الأكبال النحاسية من الشبكة الكهربائية في بلدة المشرفة ومحيطها، وأثناء قيام الدورية بإلقاء القبض عليه قام بإشهار قنـ.بلتين ونزع مسمار الأمان منهما محاولاً تفـ.جيريهما فتم التعامل معه بحذر ومصادرة القنـ.بلتين، وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه أربعة إذاعات بحث بجـ.رم (سرقة ومخدرات)،وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع أشخاص متوارين على سرقة ثمانية دراجات نـ.ارية وسرقة الأمراس الكهربائية وبيعها.

ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير المسروقات والأبحاث جارية عن شركائه المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية