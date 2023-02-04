بورصة دمشق تتصدر عربياً

سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى مستوى ارتفاع للقيمة المتداولة، بحسب ما كشف صندوق النقد العربي في تقريره اليوم الجمعة، وأشار إلى أن بورصة مصر تصدرت البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء في الأسبوع الماضي.

وأوضح أن سوق دمشق للأوراق المالية، سجل أعلى مستوى ارتفاع للقيمة المتداولة بنسبة 280.21 %، وتصدرت البورصات العربية على صعيد ارتفاع حجم التداول بنسبة 224.87 %.

كما تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنسبة 4.51 %، وحققت أعلى مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 2.78 %.

وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تباينا غلب عليه الارتفاع في الأسبوع المنتهي في 27 من شهر كانون الثاني 2023، حيث سجلت 9 بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بسبب تحسن مؤشرات القيمة السوقية، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي، ومؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار والنقل، بشكل رئيس.