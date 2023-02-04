الذهب ينخفض 11 ألف ليرة هذه نشرة أسعار اليوم السبت

انخفض سعر الذهب في سوريا اليوم السبت، 11 ألف ل.س، وذلك تزامناً مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، لليوم السبت، الواقع في الرابع من شهر شباط الجاري، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 350 ألف ل.س للمبيع، 349500 ل.س للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 300000 ل.س للمبيع، و299500 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3075000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ل.س.

وانخفض سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث سجلت 1874 دولار أمريكي.

وكان سعر الذهب في سوريا سجل أرقاماً قياسية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر غرام عيار 21 إلى 361 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.