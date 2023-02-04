هطولات ثلجية ومطرية وأجواء شديدة البرودة

بدءاً من ليل أمس بدأت الهطولات المطرية الغزيرة في المنطقة الساحلية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية الساحلية والجنوبية ومطرية، ممزوجة بالثلج على المناطق الشمالية والجزيرة”.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المنطقة الساحلية، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1100 متر، ثم يتدنى مستوى تساقط الثلج ليشمل بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.