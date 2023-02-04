11 حريقاً نهاية الأسبوع في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر ، تنفيذ 11 مهمة خلال الساعات الـ48 الماضية في المحافظة، مشيراً إلى تسجيل حالة وفاة بفعل حريق منزلي إضافة لأضرار مادية وزراعية.

وأشار جعفر إلى تسجيل حالة وفاة لسيدة مسنّة بفعل حريق نشب في منزلها بحي الأزهري أول أمس، وتم العثور عليها جثة متفحمة وتم استدعاء الإسعاف والشرطة لتنظيم الضبط أصولاً.

وذكر قائد الفوج أنه تم إخماد 10 حرائق أخرى، منها 6 حرائق بخزانات كهربائية في حي الرمل الجنوبي والعوينة وعين أم إبراهيم، والرمل الشمالي وعين شقاق في جبلة.

وأشار إلى إخماد عناصر الفوج وبزمن قياسي حريقاً نشب في سرفيس عند جسر المزيرعة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

الوطن