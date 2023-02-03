بلدية اللاذقية تصدر المخطط التنظيمي

03-02-2023

بلدية اللاذقية تصدر المخطط التنظيمي

أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية منذر ديوب إصدار المجلس للمخطط التنظيمي التفصيلي الدوري للمدينة، مشيراً إلى قبول طلبات تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من صدوره.

ولفت ديوب إلى جهوزية دائرة التنظيم في المديرية للإجابة عن استفسارات المواطنين في كل ما يتعلق بالمخطط واجراءات تقديم الاعتراضات والأوراق المطلوبة.

وذكر أنه بإمكان كل من يرغب الاطلاع على المخطط التنظيمي من خلال مراجعة مجلس المدينة، إذ تم نشر المخططات مع الأوراق المطلوبة في بهو مبنى المجلس.

الوطن أون لاين

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